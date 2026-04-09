Maguire dice que está deseando formar parte de la selección inglesa para el Mundial

Imagen de archivo del defensa inglés Harry Maguire tras la derrota ante Japón en un partido amistoso disputado en el estadio de Wembley, Londres, Reino Unido.

Harry ​Maguire, del Manchester United, dijo el jueves que espera ser convocado por Thomas Tuchel ‌para formar parte ‌de la selección inglesa de 26 jugadores que disputará el Mundial de este año en Norteamérica, al tiempo que aseguró que a sus 33 años sigue siendo uno de los mejores defensas del mundo.

Maguire fue convocado el ​mes pasado para ⁠los partidos amistosos de Inglaterra contra Uruguay ‌y Japón, lo que supuso su ⁠regreso a la selección ⁠nacional desde 2024.

Se enfrenta a una fuerte competencia por un puesto en la convocatoria por parte ⁠de Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones ​y Trevoh Chalobah, pero el ‌central afirmó que está ‌deseando participar en el torneo, que se celebrará ⁠del 11 de junio al 19 de julio.

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"Creo que sería mi último Mundial", comentó Maguire a los medios británicos en la ​concentración del ‌United en Maynooth, Irlanda.

"He estado en dos, pero me perdí la Eurocopa de hace dos años por una lesión, lo cual me dolió mucho", señaló. "Así que ⁠estoy deseando ir, sea cual sea el papel que el seleccionador quiera que desempeñe; ya sea como titular o para decidir los partidos en los últimos minutos".

"Sigo creyendo que, incluso a mi edad, soy posiblemente uno de los mejores defensas ‌del mundo en ambas áreas", agregó.

Maguire firmó recientemente un nuevo contrato con el United, que prolonga su estancia en Old Trafford hasta 2027, con opción a un año más. Añadió que el ‌club tendrá que fichar bien durante el mercado de verano boreal para estar bien posicionado la ‌próxima temporada.

Inglaterra está ⁠encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Debutará ​en el torneo contra Croacia el 17 de junio en Dallas.

Con información de Reuters