La pequeña Kosovo busca hacer historia ante Turquía y disputar su primer Mundial

Kosovo busca un hito en la Copa del Mundo contra Turquía, en Pristina.

Bajo el dominio serbio en los años 90, los eventos deportivos en Kosovo estaban prohibidos y ‌los partidos de fútbol ‌se celebraban de forma privada. Tras los encuentros, los jugadores se lavaban en pequeños ríos o con agua de nieve derretida.

Hoy, Kosovo está a las puertas de conseguir por primera vez una plaza en un Mundial, lo que supondría un giro deportivo potencialmente trascendental para la nación más ​joven de Europa.

Kosovo, que ⁠se independizó de Serbia en 2008 y no fue ‌autorizado a incorporarse al fútbol mundial hasta ⁠2016, recibirá a Turquía en un ⁠partido de la repesca final el martes, tras una emocionante victoria 4-3 sobre Eslovaquia la semana pasada. El ganador volará ⁠a Norteamérica para el torneo que comienza en junio.

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"La ​participación de Kosovo en Estados Unidos ‌sería histórica, verdaderamente trascendental", afirmó Eroll ‌Salihu, exsecretario general de la federación de Kosovo. "Sería la ⁠materialización de un sueño para las generaciones que jugaron en campos embarrados y prados para defender el honor y el espíritu del deporte".

Kosovo, con una población de 1,6 ​millones de ‌habitantes, perdió nueve de los 10 partidos disputados en su primera campaña de clasificación para el Mundial de 2018.

Los resultados positivos llegaron cuando la federación comenzó a reclutar jugadores de la diáspora y en ⁠esta última campaña, el equipo venció a Suecia y Eslovenia para ganarse un puesto en el repechaje.

Cada partido en Kosovo se considera un logro para un país marcado por el conflicto, después de que la lucha por la independencia, que se consiguió gracias a una campaña aérea militar de la OTAN ‌en 1999, dejó más de 13.000 muertos.

"La gente ha sufrido aquí, cada uno de nosotros ha perdido a muchos familiares", afirmó Samir Ujkani, primer capitán y arquero de Kosovo, que se mudó a Bélgica cuando era niño. "Es nuestro deber volver aquí ‌y representar a nuestro país".

Mientras tanto, crece la expectación en Kosovo, cuyo estadio nacional tiene capacidad para sólo 12.500 personas, una quinta ‌parte del ⁠tamaño de muchos de los recintos que acogen el Mundial.

Las entradas se agotaron en minutos y ​ahora se revenden por hasta 20 veces su precio. Las ciudades instalarán pantallas gigantes en las plazas principales para quienes no puedan asistir al partido.

(Editado en español por Carlos Serrano)