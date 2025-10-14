Inglaterra golea 5-0 a Letonia con doblete de Kane y clasifica al Mundial

Copa Mundial de la FIFA - Clasificación de la UEFA - Grupo K - Letonia - Inglaterra

t (Reuters) -La selección de fútbol de Inglaterra reservó su lugar el martes en el Mundial del próximo año al superar 5-0 a Letonia, con un doblete del capitán Harry Kane, lo que le aseguró el primer lugar en el Grupo K de la fase de clasificación europea.

A lo largo de la campaña no ha habido dudas de que Inglaterra participaría por novena vez consecutiva en el torneo, pero ahora puede empezar a confirmar oficialmente sus planes.

Inglaterra tardó 25 minutos en abrir el marcador en el Estadio Daugava, cuando Anthony Gordon batió al guardameta letón Krisjanis Zviedris.

Los locales, 137º en la clasificación de la FIFA, fueron castigados en dos ocasiones justo antes del descanso, con Kane marcando de jugada y luego transformando un penal tras ser derribado en el área para aumentar la ventaja.

Un centro de Djed Spence fue introducido en su propia portería por Maksims Tonisevs en el minuto 57, y el suplente Eberechi Eze cerró una noche tranquila para Inglaterra con un quinto gol en los instantes finales.

Inglaterra ha sumado un máximo de 18 puntos en sus seis partidos, mientras que Albania es segunda con 11 puntos.

Con información de Reuters