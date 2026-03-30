DT de Sudáfrica confía en que su equipo pueda dar la sorpresa en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, durante un partido de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Camerún

Sudáfrica puede dar algunas sorpresas en el Mundial de este año, ya que llega al ‌torneo como un equipo ‌desconocido, dijo el lunes el entrenador Hugo Broos.

La selección sudafricana regresa al Mundial por primera vez desde que el país organizó el torneo en 2010 y jugará el partido inaugural el 11 de junio ante la coanfitriona México en el Estadio Azteca.

También se enfrentará a Corea del Sur en el Grupo ​A y al ⁠ganador de la eliminatoria del martes entre República Checa y ‌Dinamarca.

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"Cuando estemos en nuestro mejor nivel, con la ⁠calidad que tiene este equipo, podemos ⁠dar algunas sorpresas en el Mundial", dijo el veterano seleccionador belga antes del partido amistoso de preparación para el Mundial frente a ⁠Panamá del martes.

"Además, somos un equipo que no conoce ​mucha gente, así que eso podría ser ‌bueno para nosotros", añadió.

Broos señaló que, ‌aunque el equipo se había clasificado para el torneo ⁠tras una larga ausencia, sus ambiciones eran causar impacto y llegar lo más lejos posible.

"Para mí, no basta con estar allí, y me sentiría muy, muy decepcionado si el rendimiento ​no fuera ‌el que creo que pueden alcanzar", dijo el exinternacional belga.

"En realidad, no tengo que presionar a los jugadores porque ellos también quieren demostrar su valía en el Mundial. Conozco su mentalidad, sé el hambre que ⁠tienen de hacer algo en el Mundial".

Sudáfrica se clasificó anteriormente para las copas de 1998 y 2002 y fue la anfitriona en 2010, pero desde entonces ha obtenido resultados decepcionantes.

Sin embargo, terminó delante de Nigeria en su grupo de clasificación y se hizo con una de las nueve plazas africanas para el campeonato que se ‌disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

"Creo que lo que Sudáfrica necesita es interés desde el extranjero, pero ese interés solo se consigue cuando se participa en grandes torneos", dijo Broos.

"Después de quedar terceros en la Copa Africana de Naciones (2023) en Costa de ‌Marfil, de repente surgió interés por los jugadores de la selección nacional, y eso es lo más importante para que puedan marcharse ‌al extranjero", sostuvo.

La ⁠plantilla de Sudáfrica está compuesta principalmente por jugadores que militan en el país, a diferencia de ​otros equipos africanos que compiten en el Mundial, la mayoría de los cuales cuentan con planteles formados por jugadores que compiten en clubes extranjeros, principalmente en Europa.

(Editado en español por Daniela Desantis)