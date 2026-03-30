Dinamarca busca clasificación al Mundial, con atención puesta en jugadas checas a balón parado

Amistoso internacional - Dinamarca contra Irlanda del Norte

El ​seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, calificó el partido del martes contra ‌la República Checa ‌como el encuentro más importante de su carrera como entrenador, ya que una victoria les daría el pase al Mundial que se jugará a mitad de año.

El partido en Praga determinará ​si Dinamarca logra ⁠su tercera participación mundialista consecutiva. Los ‌daneses llegan con la moral ⁠por las nubes tras ⁠la victoria 4-0 sobre Macedonia del Norte en la semifinal de la repesca del ⁠jueves.

"Llegar a una fase final ​del Mundial es algo especial ‌y único. Es una ‌experiencia extraordinaria que un entrenador quizá ⁠solo viva una vez en su carrera", declaró Riemer a periodistas el lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, se mostró cauto ante ​la ‌amenaza checa a balón parado, con su ataque liderado por el delantero Patrik Schick.

"Nos hemos preparado para ello y los hemos analizado. ⁠Tenemos mucha fe en nuestros jugadores, y las jugadas a balón parado también forman parte de su rutina diaria en sus clubes. Sin embargo, somos conscientes de que son uno de los principales puntos fuertes ‌de la República Checa", afirmó.

El delantero Rasmus Hojlund se mostró convencido de que sus compañeros estarán a la altura de las circunstancias.

"Probablemente sea uno de los partidos ‌más importantes que he jugado en mi carrera hasta ahora", comentó. "No soy precisamente un ‌veterano, pero ⁠ya he disputado bastantes partidos de alto nivel. He tenido ​nervios, pero se trata de convertirlos en algo positivo".

Con información de Reuters