Uno más: Por qué Echeverri no irá con Argentina al Mundial Sub 20

Echeverri no va al Mundial Sub 20.

A falta de semanas para que el Mundial Sub 20 arranque en Chile, la Selección Argentina no puede confirmar la lista de jugadores que va a utilizar con el fin de alcanzar las instancias finales del certamen juvenil. Una de las bajas confirmadas es la de Claudio Echeverri, que fue negado por el Bayer Leverkusen y se tendrá que quedar en Alemania. Esta decisión complica al armado de un plantel competitivo y se une a otra ausencia que se confirmará en días.

"Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", sostuvo Simon Rolfes, el director deportivo del conjunto alemán. Esto permite entender que el Manchester City comparte el rechazo al llamado desde la AFA para que el Diablito se ponga la camiseta de la Argentina. Sin dudas una baja que marcará la diferenciada, debido a que el volante es una de las figuras y que se hace responsable de manejar los hilos en la mitad de la cancha. A Diego Placente y Pablo Aimar no les quedará alternativa que buscar otro reemplazante.

Sin embargo, no se trata de una respuesta definitiva porque desde TyC Sports confirman que Claudio Echeverri va a negociar de manera personal poder formar parte de la delegación de la Argentina Sub20. Un accionar que fue recibido con los brazos abiertos y que en los próximos días podría llegar a tener una confirmación. Se espera que el joven logren convencer a los dos clubes de que se trata lo mejor para su carrera.

Tres jugadores más en duda

“No sé si lo valoráis o está la puerta totalmente cerrada que Franco se vaya”, le preguntaron a Xabi Alonso en el Chiringuito. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, respondió. Los próximos días van a ser claves para que la AFA pueda negociar con el Real Madrid un cambio de postura, debido a que se trata de un jugador que puede marcar la diferencia de gran manera dentro del campo de juego.

Además, se deben sumar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund y Gianluca Prestianni del Benfica que tampoco van a poder participar del Mundial. Esto es producto de que sus clubes fueron notificados pero rechazaron la posibilidad de desprenderse de sus joyas en medio de la temporada. Entienden que salir del equipo va a perjudicarlos bastante y podrían sufrir una modificación más que considerable en sus niveles.

Por otro lado, es importante recordar cuál es la postura de la FIFA en estos casos. "Para esta competición, los clubes no están obligados a ceder a los jugadores convocados por las federaciones", expresa el organismo en su página web sobre determinados detalles en lo que respecta al armado de las delegaciones. Esto explica porque algunos futbolistas hablarán con sus respectivos equipos para conseguir el permiso.

Cuáles son los rivales de la Argentina

El sorteo que se llevó a cabo el pasado 29 de mayo, se conoció que la Argentina quedó dentro del Grupo D. Va a debutar el 28 de septiembre frente a Cuba en Valparaiso. Mientras que en la segunda jornada se medirá con Australia en la misma sede. Por último, se definirá su clasificación o no contra Italia en el marco de la tercera fecha.

Un detalle a considerar es que a diferencia del certamen de mayores en el de juveniles los terceros también cuentan con la chance de clasificarse a los cuartos de final. Una vez que finaliza la fase de grupos, se agrupa a los seis en una tabla especial y los cuarto primeros avanzarán.