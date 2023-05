Mundial Sub - 20

Cancillería pidió explicaciones a Mendoza por el símbolo de Malvinas tapado: "Firme rechazo"

La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur le pidió explicaciones a la gestión de Rodolfo Suárez por el símbolo de las Islas tapado. Mendoza informó que la imagen ya está visible nuevamente. La FIFA prohíbe las manifestaciones políticas en partidos.

Los carteles de las Malvinas tapados por la FIFA en el Mundial Sub 20.

Los carteles de las Malvinas tapados por la FIFA en el Mundial Sub 20.

Se desató un escándalo entre la Cancillería argentina, el gobierno de Mendoza y la FIFA porque el símbolo de las Islas Malvinas, que habitualmente se observa en el estadio de fútbol principal de esa provincia, apareció tapado durante el Mundial Sub 20. Por orden de la máxima entidad de este deporte a nivel global, durante los partidos no puede haber manifestaciones políticas, religiosas, diplomáticas ni de ninguna otra índole.

Por lo tanto, en el logo que aparece en el estadio Malvinas Argentinas decidieron colocar un cartel de la institución preside Gianni Infantino, simplemente con la inscripción "#U20WC (Copa del Mundo Sub 20)", con sus iniciales abreviadas en inglés. La imagen se volvió viral en las redes sociales y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, difundió un durísimo comunicado exigiéndole explicaciones al gobernador radical de la provincia cuyana, Rodolfo Suárez.

Horas después de que la imagen circulara por las redes sociales y del pedido de explicaciones de Cancillería, Suárez informó a través de sus redes sociales que fue retirada la cartelería que hacía mención al certamen. "El error involuntario de FiFA fue subsanado", afirmó.

Como lo hicieron tiempo atrás cuando surgió la polémica por los nombres de los estadios, desde Nación confiaron a El Destape que "nunca fue una condicion" modificar los nombres, pero aclararon que FIFA tenía decidido llamar a los estadios con los nombres de las provincias donde se juega el certamen.

El comunicado de Cancillería contra el gobierno de Mendoza por el cartel de Malvinas tapado en el estadio: "Honor a los caídos"

A través de un escrito difundido a los medios de comunicación, Carmona expresó que "se solicita conocer si semejante hecho se corresponde con un compromiso asumido por la Secretaría de Deportes y/o algún otro organismo provincial". Y añadió: "Si fuera así, deseo transmitirle el firme rechazo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto".

Los carteles de las Malvinas tapados por la FIFA en el Mundial Sub 20, a diferencia de Godoy Cruz vs. Boca.

Además, en el informe recordaron que dicha denominación del estadio fue definida en 1982 "en honor a los caídos" en batalla, por lo que exigen "el reestablecimiento de todos los símbolos referidos a las Islas Malvinas que hayan retirados o invisibilizados". Por último, sentenciaron entre otras cosas que "el nombre de Malvinas Argentinas refiere a una parte del territorio nacional, razón por la cual no puede ser considerada una expresión política que pudiera ser inconveniente, máxime en los casos de partidos de fútbol que se jueguen en la República Argentina".

El fuerte comunicado de Carmona contra la gestión de Suárez en Mendoza.

La furia de Carmona contra Suárez, gobernador de Mendoza: "¿Habrá un pedido de disculpas?"

A través de su cuenta oficial de Twitter, el secretario apuntó contra el mandatario mendocino: "Al final no era un ´bolazo´, como dijo el gobernador Suárez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20". A lo que sumó: "Y no sólo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. #LasMalvinasSonArgentinas".

"Nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo", agregó duramente. Y sobre el cierre liquidó al radical de Juntos por el Cambio: "A falta de explicación satisfactoria, ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?".