Venden el álbum del Mundial Qatar 2022 con todas sus figuritas: cuánto sale y dónde comprarlo

En Mercado Libre venden el álbum oficial de Panini del Mundial de Qatar 2022 con todas sus figuritas. Cuánto sale y cómo comprarlo en Mercado Libre.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y, por estas horas, es furor el álbum de figuritas oficial de Panini para dicho campeonato. De hecho, se hizo viral la idea de una persona que publicó en Mercado Libre el álbum con todas las figuritas, a un precio bastante accesible, para completarlo.

A 91 días del inicio del certamen que paraliza al fútbol, el domingo 21 de agosto de 2022 comenzó la venta de este artículo en toda la Argentina, quedó agotado apenas 24 horas más tarde y entonces el ingenio popular para recaudar no descansa. Por si fuera poco, también crearon un grupo de Telegram de fanáticos y lo difundieron a través de las redes sociales.

Venden el álbum del Mundial de Qatar 2022 con todas sus figuritas: cuánto sale y cómo hacer para conseguirlo

Si bien una de las opciones para los futboleros es simplemente esperar a que lleguen a los kioscos más tandas con este tipo de elementos, la alternativa más novedosa consiste en comprar, mediante el portal Mercado Libre, el álbum con todas las figuritas incluidas. Su valor es de 34 mil pesos. Por supuesto, en este último caso no podrá cumplirse el “ritual” al que apelan muchos desde la etapa de la juventud: la emoción y la adrenalina de cambiar las figuritas con otras personas que tengan la que uno no tiene y, a su vez, les sirvan los jugadores que uno ya posee.

En dicho posteo se aclara que se puede adquirir en doce cuotas (con interés) de 5020 pesos, con envíos gratis para todo el país, devolución gratis y con la disponibilidad de hasta 30 días después de la compra. El nombre completo de la publicación, tal cual aparece en el famoso sitio de compra y venta, es: “Álbum Mundial Qatar 2022 Completo A Pegar Panini Messi”.

Los vendedores de esta plataforma ofrecen el artículo en su versión de tapa blanda (el de tapa dura todavía no está a la venta), con 638 figuritas que forman parte de la colección principal, sin repetir y listas para pegar. En un principio había corrido el rumor de que iba a traer espacio para pegar 670, aunque la llegada del álbum físico a los kioscos despejó las dudas y no fue tan generoso con el lugar disponible.

El álbum de figuritas Panini del Mundial de Qatar 2022 ya es furor en toda Argentina.

Cabe remarcar que los compradores recibirán el álbum y los sobres abiertos porque, según explica uno de los vendedores a un potencial cliente, "no pueden ir en sobres cerrados, ya que si no se abren los sobres no se conoce su contenido". Incluso, detallrona: "Si comprás, por ejemplo, 100 sobres, alrededor del 40% serán repetidas. Nosotros nos encargamos de armar la colección, colocarlos en packs y enviarlos".

Además, el álbum trae stickers extra: "Hay cuatro versiones de los stickers con jugadores en acción. Hay bas, bronze, silver y gold, y no forman parte de la colección principal". "Hay 20 jugadores con 4 versiones de cada uno insertados aleatoriamente en los sobres. Cada 1.900 sobres quizás te aparece uno, aún no tenemos bien clara esa parte", comentaron.

El grupo de Telegram para intercambiar las figuras del álbum del Mundial de Qatar 2022

Por si lo anterior hubiese sido poco, una usuaria de Twitter (@lm_Agostina) compartió la experiencia de su pareja en este sentido y se volvió viral. "Mi novio se compró el álbum del Mundial con 100 paquetes (500 figuritas y encima ninguna es Messi) y ARMÓ UN EXCEL PARA PONER CUÁLES TIENE, CUÁLES NO Y CUÁLES SON REPETIDAS. Literalmente fulvo", posteó en su perfil personal.

Rápidamente, comenzó a recibir cientos de comentarios y hasta se animó a compartir el archivo de Excel creado por su pareja. Incluso, formaron un grupo de Telegram llamado "Tradeo figus Qatar 2022" para intercambiar las imágenes repetidas: ya cuenta con más de 60 miembros listos para negociar en pos de conseguir las fotos más difíciles de los protagonistas.

Cuánto sale el álbum del Mundial Qatar 2022 y un paquete de figuritas

El valor oficial del álbum de papel del Mundial Qatar 2022 es de $750, aunque cuando esté disponible el de tapa dura saldrá 3000. Con relación a las imágenes de los jugadores, los sobres de cinco unidades cada uno se venden a un precio mayorista de $113, pero en los kioscos se los puede conseguir a $150. Cada caja de figuritas, que viene con 104 sobres, sale 11.800 pesos.