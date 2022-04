Sorteo Mundial Qatar 2022: la Selección Argentina ya tiene rivales y debuta con Arabia Saudita

Todos los Grupos del Mundial 2022 de fútbol de Selecciones. Qué rivales le tocaron a Argentina.

La espera terminó y al fin se conoció cómo quedaron los Grupos del Mundial de fútbol de Qatar 2022. Lo principal igual es que la Selección Argentina ya conoce a todos sus rivales tras el sorteo realizado por la FIFA en el país anfitrión. Debutara contra Arabia Saudita.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a México y el debut será el martes 22 de noviembre. En el grupo también está Polonia y Arabia Saudita. Justamente, la Selección de Medio Oriente nunca jugó con argentina y será el primer rival de la Selección de Lionel Scaloni.

Historial contra Arabia Saudita

Argentina nunca jugó por Mundiales, pero con con Basile como técnico. Argentinajugó y venció 3-1 en Arabia Saudita en la Copa Rey Fahd. Goles: Leonardo Rodríguez, Claudio Caniggia y Diego Pablo Simeone.

El historial contra México

1930 - Primera Ronda - Argentina 6 - México 3. Goles: Guillermo Stábile (x3), Adolfo Zumelzu (x2) y Francisco Varallo. México: Manuel rosas (x2) y Roberto Gayón

2006 - Octavos de final. Argentina 2 - México 1. Goles: Hernán Crespo y Maxi Rodríguez. México: Rafa Márquez

2010 - Octavos de final. Argentina 3 - México 1. Goles: Carlos Tevez (x2) y Gonzalo Higuain. México: Javier Hernández.

El historial de Argentina vs Polonia

1974 - Primera Ronda - Argentina 2 - Polonia 3.

Goles: Ramón Heredia, Carlos Babington. Polonia: Grzegorz Lato (x2) y Andrzej Szarmach

1978 - Segunda Ronda - Argentina 2 - Polonia 0. Goles: Mario Kempes (x2)

Si bien habrá 32 países participantes en el certamen más importante de este deporte, hay 29 confirmados, ya que los 3 restantes saldrán de los repechajes que faltan. Estos duelos serán a partido único en Qatar en junio, con los siguientes cruces: Gales vs. Escocia o Ucrania; Perú vs. Emiratos Árabes Unidos o Australia y Nueva Zelanda vs. Costa Rica.

La entidad madre del fútbol mundial garantiza que ningún grupo tenga más de una selección de una misma Confederación, a excepción de Europa, que tendrá un máximo de dos en cinco de los ocho. En este punto, las plazas reservadas a los ganadores de repechajes se regirán por "principio de separación geográfica". Es decir, no se podrá repetir confederación. A diferencia de otras veces, el día que se desarrolle el sorteo no se conocerá el total de los clasificados,

Los equipos europeos con los que la "Albiceleste" se enfrentaría en caso de salir sorteados en la misma zona, con la posibilidad de que haya dos de ellos serían: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Serbia, Polonia, Gales/Escocia/Ucrania. Cabe destacar, que estos tres últimos todavía no disputaron sus partidos correspondientes a las Eliminatorias de Europa debido a la Guerra. Por otro lado, vale decir que tampoco podrá jugar con Nueva Zelanda, ya que -en caso de salir sorteado ese repechaje- se cambiará de grupo.