Selección Argentina: no hay que escupir para arriba

Todos estamos contentos por haberle ganado a México. La victoria nos deja bien parados para lo que viene, pero no hay que dormirse: si perdemos con Polonia, nada habrá valido la pena.

La victoria nos deja bien parados para lo que viene, pero no hay que dormirse.

La victoria nos deja bien parados para lo que viene, pero no hay que dormirse.

Nadie más que nosotros sabe el sentimiento futbolero que tenemos por la Selección Argentina. La pasión y el buen juego desplegado nos hizo identificarnos con los de Lionel Scaloni y contra México volvimos a nacer. Pese a las provocaciones constantes de los fanáticos del "Tri", Messi y compañía sacaron adelante un partido dificilísimo y ahora la responsabilidad la tenemos nosotros en la tribuna: no nos agrandemos porque todavía no logramos nada y falta Polonia.

Es difícil bajar los decibeles este sábado, las emociones están a mil y hace muy poquito terminó el partido que nos devolvió el alma al cuerpo. Tenemos tres puntos y estamos segundos por diferencia de gol por encima de Arabia Saudita. Hacemos cuentas y sabemos que hasta empatando podríamos avanzar a Octavos de final. Si ganamos ni hablar. Pero no hay que confiarse porque con Polonia también tenemos prohibido perder.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La confianza de los jugadores será diferente: vienen de ganarle a México de manera justa. El peso en la espalda ya no está porque Arabia Saudita quedó atrás y esa espina del primer partido está a un pasito de ser sacada de la piel. Ahora la pelota la tenemos nosotros, jugadores e hinchada. Con humildad y la tranquilidad de tener un grupo que no nos va a dejar tirado podemos esperar al miércoles. Pero no festejemos antes de tiempo.

No hay que darle importancia al morbo Messi-Lewandowski

Dicen que no hay que escupir para arriba porque eso te puede caer luego. Justamente eso le pasó a México, que durante estos últimos cuatro días tuvo hinchas preguntando por la presencia de Lionel Messi en el Mundial y (sí) lo terminaron sufriendo en carne propia.

El morbo ahora estará centrado en el cruce de Messi con Robert Lewandowski, el delantero del Barcelona al que las redes sociales le generaron un cruce mediático con nuestro capitán. Olvidemos eso, pensemos en lo estrictamente futbolístico y sepamos que tenemos otra "final" por delante que debemos ganar si queremos seguir con vida en la Copa del Mundo.

Qué necesita Argentina para pasar a Octavos de final

Si Argentina le gana en la última fecha a Polonia (con triunfo previo ante México) lo superará en puntos y quedará como líder con 6 puntos. Por otro lado, si Arabia Saudita le gana a México en la próxima fecha también sumará seis unidades y dependerá de la diferencia de gol. Si los "Aztecas" consiguen un triunfo, no afectará la posición de la "Albiceleste".