Mundial 2022: cuál es la diferencia horaria entre Argentina y Qatar

Existe una diferencia de horario entre Argentina y Qatar. Si bien los partidos de la Selección serán temprano, uno de ellos se jugará al mediodía qatarí en el horario más complicado.

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y la Copa del Mundo es un evento que llama la atención de todo el globo y se llena de espectadores. Las ganas de ver a la Selección Argentina y a los mejores jugadores del fútbol en el torneo que se juega a fin de año hace que el tiempo pase más rápido.

Una de las dudas más crecientes es cuál es el huso horario de Qatar y la diferencia de hora con Argentina. En este punto, vale decir, que el huso de Qatar es UTC/GMT+3, mientras que en Argentina es -3. Esto quiere decir que en la nación de Medio Oriente hay seis horas más que en el nuestro.

Este dato es clave para entender a qué horarios serán los partidos. Por ejemplo, el primer encuentro de Argentina vs Arabia Saudita será en un horario complicado para los jugadores que no están acostumbrados, ya que si bien es a las 7 de la mañana horario argentino, el encuentro se jugará al mediodía qatarí.

Horarios de Argentina en la Copa del Mundo

Argentina vs Arabia Saudita - 7:00 horario argentino - 13:00 horario Qatar

Argentina vs México - 16:00 horario argentino - 22:00 horario Qatar

Argentina vs Polonia - 16:00 horario argentino - 22:00 horario Qatar

Lionel Messi durísimo con el periodismo que lo maltrató: "Boludeces"

En sus habituales entrevistas, Lionel Messi no suele ser un bombardero entregando títulos o con frases rimbombantes. En este caso, el mejor jugador del fútbol mundial lanzó una fuerte acusación contra el periodismo que lo maltrató durante diversos torneos y en competencia cuando jugaba para la Selección Argentina. "Empezaron a decir boludeces", tiró en la entrevista que brindó en el marco del documental "Sean Eternos" que se estrenó por Netflix.

"Fue un momento de mierda. La gente empezó a decir boludeces, no sé. Que no le daba bola, que me sacaba los botines porque quería que la Selección pierda. Muchas boludeces", lanzó muy enojado en una de las primeras escenas del documental "Sean Eternos" de Netflix. En este sentido, también reveló que le ocurrió cuando se fue del equipo tras perder tres finales. "Al principio no quise venir, pero después lo miré de afuera y lo vi y pensé muchas cosas" dijo y luego agregó: "No puedo no jugar más con la Selección. No puedo abandonar, yo quería estar con ellos".