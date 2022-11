Lautaro Martínez rompió el silencio en la previa del duelo ante México

Lautaro Martínez habló en la previa del partido ante México por el Mundial de Qatar 2022.

Lautaro Martínez habló en la previa del partido contra México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El delantero de la Selección Argentina, al que le anularon dos tantos en el cruce ante Arabia Saudita, analizó lo que fue la derrota y se refirió a lo que será el encuentro ante el conjunto "Azteca" en donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán los primeros tres puntos en el certamen.

"Teníamos mucha ilusión de empezar el Mundial ganando. Creo que hemos perdido por detalles, por errores nuestros. Ahora eso ya quedó atrás y pensaremos en lo que tenemos enfrente. Hemos analizado al rival que tendremos enfrente y pensamos en el partido que se viene", aseguró el "Toro" con respecto a lo que fue la caída en el primer cotejo que disputó la "Albiceleste".

Por otro lado, sobre el análisis de lo importante que será este duelo para la Selección, Lautaro lanzó: "Estábamos tristes, dolidos por lo que fue el partido de Arabia, pero quedó atrás porque en el Mundial no hay tiempo. Ahora nos va a quedar enfrentar a un rival durísimo como México que lo hemos enfrentado y lo hicimos bien. A pensar en hacerlo bien porque es lo que esta camiseta conlleva. Somos un grupo fuerte y unido que sabe lo que quiere. Superamos un montón de cosas y ahora a mantener la calma. Tratar de recuperar, pensar en lo que viene y ganar, que es lo que nos va a permitir seguir soñando", agregó el atacante, que dejó en claro que ya tienen en mente el cruce contra México".

"Éramos muchos que teníamos el primer partido en una Copa del Mundo. Después cuando el árbitro pita eso queda atrás. Perdimos por errores nuestros, quedó atrás y ahora a pensar en lo que viene y siendo positivos. Se nos hará el campo largo, pero debemos contrarrestar eso y aprovechar nuestras ocasiones. No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, lo que estamos haciendo y nuestro cuerpo técnico. Estamos muy tranquilos y confiados pensando en México y en representar al país", soltó Martínez.

La opinión de Lautaro Martínez sobre el VAR automático

"Nosotros pensaremos en nuestro deber y no mucho más. Sobre el VAR sorprende todavía que, si estaba habilitado, se sigan cometiendo este tipo de errores. No es algo que me tenga que ocupar yo. Sobre México analizamos y vimos mucho material sobre cómo defiende y ataca. Si nosotros logramos defender bien y salir de contra los podemos lastimar", lanzó el "Toro" con respecto a dicho sistema y lo que debe hacer la "Albiceleste" para ganar este compromiso.

Lautaro Martínez sobre Diego Armando Maradona

El delantero de la Selección Argentina se refirió a que este 25 de noviembre se cumplieron 2 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona y sostuvo: "Lo tenemos muy presente. Para los argentinos es muy importante y también dentro del fútbol mundial. Lo recordamos de la mejor manera, ojalá que mañana le podamos dar una alegría a él".