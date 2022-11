Gerardo Martino, el entrenador de México con pasado en la Selección Argentina que busca revancha

La revancha que buscará "El Tata" Martino al mando de México contra la AFA y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El recuerdo de lo que le pasó cuando era el DT de "La Albiceleste".

Gerardo "El Tata" Martino tendrá la posibilidad de vengarse de una parte de la dirigencia de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) cuando su México enfrente a la Selección Argentina por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Si "El Tricolor" derrota a La Scaloneta la dejará prácticamente eliminada en la primera ronda en una zona que completan Arabia Saudita y Polonia.

Si ello ocurriese, sería una revancha para el ídolo de Newell´s, quien renunció a su cargo como DT de "La Albiceleste" el 5 de julio de 2016. Cuando faltaban muy pocos días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil), el santafesino tenía a apenas ocho jugadores en los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Muchos clubes le habían negado a los futbolistas, entre ellos Juventus a Paulo Dybala, y el estratega de 60 años pegó el portazo.

Harto de las desprolijidades en los manejos de la AFA y de la desorganización a todo nivel, "El Tata" Martino decidió marcharse y dejar expuestos a los directivos de la entidad que en aquel entonces recién empezaba a conducir Armando Pérez tras la salida de Luis Segura. Ahora, casi seis años y medio más tarde, el ex Barcelona tendrá la gran oportunidad de dejar afuera a su país natal de la Copa del Mundo.

En plena pandemia de coronavirus en junio de 2019, el rosarino reveló los verdaderos motivos de aquella abrupta e indeclinable determinación, que también estuvo marcada por la falta de comunicación entre ambas partes y por los constantes cambios en la dirigencia. A través de una charla vía Zoom con la escuela de entrenadores Nicolás Avellaneda, el DT repasó que “había una situación que tenía que ver con el compromiso" y amplió: "Yo no puedo pretender que Juventus tenga el compromiso para cederme a Dybala, Inter para darme a (Mauro) Icardi o Milan a (Mateo) Musacchio".

La sed de venganza del Tata Martino de cara a Argentina vs. México.

Sin embargo, apuntó duramente contra las instituciones de su propio país que no le entregaron a los jugadores en los plazos que él necesitaba para afrontar el certamen en Río: "Lo que sí espero es que River, Boca, San Lorenzo, Independiente o Racing tengan el compromiso para darme a los futbolistas...". Además, desmintió que aquella intempestiva despedida camino al Mundial de Rusia 2018 haya sido por las derrotas por penales frente a Chile en las finales de las Copas América 2015 y 2016.

De hecho, manifestó que "ese tipo de situaciones para armar algo tan importante y exigente, como era un Juego Olímpico nada menos que en Brasil, te van empujando a tomar una decisión". Incluso, reconoció que "cuando una situación empieza a rozar tu dignidad, no hay mucho para hacer o por lo cual quedarse". "A veces, un paso para atrás bien dado o una renuncia en el momento justo probablemente tenga muchas repercusiones positivas a futuro en la carrera de un entrenador”, se sinceró quien también comandó a Paraguay.

“(Marcelo) Bielsa, (Daniel) Passarella, (José) Pekerman o (Alejandro) Sabella se fueron después de un Mundial, pero yo no llegué a dirigirlo", se lamentó al recordar lo sucedido con la AFA. Fue tan terminante al respecto que añadió: "No hubo ningún motivo futbolístico que me haya llevado a tomar esa decisión. Los entrenadores no nos vamos por perder dos finales, todo lo contrario, sino que buscamos la forma de poder estar en una nueva final, cambiar el resultado del último partido y poder ganarlo".

Así y todo, valoró lo conseguido pese a la ausencia de trofeos porque "llegar a las finales no es cuestión de todos los días, hay que hacer muchas cosas buenas". "En dos años, estos chicos jugaron 19 partidos entre el Mundial y las dos Copas América y no perdieron ninguno en los 90 minutos", elogió a los futbolistas de esa época.

Por último, lamentó las caídas por penales porque "cuando chocás con la situación de no haber logrado ningún campeonato, es difícil poder explicarlo". Y concluyó: "Lo único que a mí me preocupaba era poder continuar con una forma de conducción que había iniciado Alejandro”.

Cuándo juegan Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022

El Seleccionado albiceleste saltará a la cancha del Estadio Lusail de Doha el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16 horas. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TyC Sports (cable) y TV Pública (aire). El streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas: TyC Sports Play y Cont.ar. Además, habrá otras aplicaciones disponibles, como por ejemplo Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow.

Los números del Tata Martino en la Selección Argentina

Entre agosto de 2014 y julio de 2016, su equipo disputó un total de 29 partidos con 19 victorias, 3 derrotas, 7 empates y una efectividad del 73.6%.