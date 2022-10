Gavi, la joya que brilla en España y Barcelona: al Mundial Qatar 2022 con 18 años

Gavi es la joya de España y de Barcelona que ilusiona de cara a su primer Mundial con 18 años: el de Qatar 2022. Conocé a este joven con futuro de crack.

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y Gavi es una de las grandes joyas de Barcelona que ilusiona a la Selección de España. El mediocampista disputará su primera Copa del Mundo con apenas 18 años y cada vez tiene más lugar en el equipo nacional dirigido por un ex "Culé" como Luis Enrique.

La máxima cita del fútbol se llevará a cabo entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Doha, la capital del país organizador. Allí se dirigirá Pablo Martín Páez Gavira, una de las mayores promesas de este deporte que acaba de ganar el Trofeo Kopa, en la ceremonia del Balón de Oro, por haber sido el mejor jugador sub 21 de la temporada 2021-2022 a nivel global.

El perfil de Gavi, el futuro crack de Barcelona que ilusiona a España para el Mundial de Qatar 2022

Nacido el 5 de agosto de 2004 en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, este volante mixto de 1.73 m. y 70 kilos se inició en La Liara Balompié, un club de su localidad de origen. Poco tiempo después pasó a las inferiores de Betis, donde tuvo un rendimiento impresionante. Los 96 goles anotados, además de sus cualidades dentro del campo, lo llevaron a ser seguido por varios clubes del país, entre ellos los tres más grandes: "El Barça", Real Madrid y Atlético de Madrid.

Gavi, muy joven, ya es clave en el Barcelona de Xavi.

Con apenas 11 años en el segundo semestre de 2015 fue fichado por la institución catalana, por la que tiene una simpatía desde pequeño al igual que la mayoría de su familia. Por haberse destacado en las divisiones menores en la Ciudad Condal, en septiembre de 2020 firmó su primer contrato como profesional, con 16 años recién cumplidos. Sus principales virtudes son la intensidad para la presión, la inteligencia para leer los partidos pese a su corta edad y el primer pase. Los aspectos que aún debe mejorar son la definición y el juego brusco, ya que suele ser amonestado rápidamente.

Luego de tres participaciones en Barcelona B, fue convocado para disputar algunos amistosos de pretemporada con el plantel profesional hasta que debutó en la Primera con 17 años el 29 de agosto de 2021, en la victoria 2-1 contra Getafe por LaLiga en el Estadio Camp Nou bajo el mando de Ronald Koeman. Su nivel fue tan alto desde chico que, tras sus etapas en las Selecciones juveniles, fue llamado por primera vez por Luis Enrique a la Mayor un mes más tarde: el 30 de septiembre de 2021.

Acaba de renovar el vínculo con "El Blaugrana" hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula de rescisión de ¡1000 millones de euros! De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Gavi hoy es de 70 millones de euros.

Los números de Gavi en Barcelona y en la Selección de España

Hasta el momento, el mediocampista disputó en su club 60 partidos oficiales con 2 goles y 5 asistencias. Por otro lado, en "La Roja" absoluta participó en 17 encuentros con 1 tanto. Además, acumula otras 14 presencias con 1 grito entre los Seleccionados españoles sub 15, sub 16 y sub 18.

Gavi ganó el Trofeo Kopa 2021-2022

En la ceremonia del Balón de Oro desarrollada en París (Francia) en octubre de 2022, el volante recibió el premio al mejor jugador sub 21 del mundo en la temporada anterior. En la terna se llevó más votos que otros futuros astros como Jude Bellingham (Borussia Dortmund de Alemania), Bukayo Saka (Arsenal de Inglaterra), Jamal Musiala (Bayern Munich de Alemania) y Eduardo Camavinga (Real Madrid de España).

A través de su cuenta oficial de Instagram (@pablogavi), donde tiene casi siete millones de seguidores, publicó una foto de una noche especial para él y agregó: "¡Muy feliz de ganar el Kopa Trophy 2022! Familia, compañeros de equipo y Selección, entrenadores, gente de La Masia y aficionados, ¡esto va por vosotros!".

En el evento, declaró: "Es un orgullo para mí recibir este premio, agradezco a la familia a la Masia y al club de mi vida, Barcelona". "Gracias a ellos estoy hoy acá recibiendo este premio", completó Páez Gavira.