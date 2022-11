Forlán se sumó al escándalo en la selección de Uruguay contra el DT: "Podemos"

El delantero se sumó a las críticas de José María Giménez, el defensor central del equipo, contra el entrenador luego de la derrota ante Portugal.

Después de la derrota de Uruguay frente a Portugal en el segundo partido de la Copa del Mundo causó mucha bronca -no solo dentro de los hinchas- sino también entre jugadores, ex jugadores y, sobre todo, entre personas que están muy cerca al fútbol de ese país. Ahora fue Diego Forlán, uno de los ex referentes de la Selección uruguaya, que salió al cruce del técnico y del planteo de Diego Alonso. "Teníamos un hombre más", lanzó el exdelantero y se sumó, de esta forma, a los comentarios de Edinson Cavani y José María Giménez.

En una entrevista, Forlán lanzó que Uruguay mereció "mucho más" y agregó: "La línea de cinco me gusta, pero Portugal juega con tres arriba, entonces me parecía que teníamos un hombre de más”. Por otro lado, añadió que le llamó mucho la atención "los cambios" que hizo Diego Alonso y apuntó que con el ingreso de De Arrascaeta y Pellistri, "le hubiera dado un poquito más". Y después disparó: "Tenemos una bala más, lo importante es darnos cuenta de que podemos jugar. Tenemos que arriesgar un poco más".

José María Giménez apuntó contra su entrenador

El defensor central de Uruguay José María Giménez fue muy crítico del desempeño del equipo luego de la derrota 2-0 ante Portugal de este lunes y encendió un escándalo por el tono de sus declaraciones. El equipo conducido por Javier Alonso deberá vencer en la última jornada a Ghana y esperar que Corea del Sur no venza a los portugueses para pasar a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022.

La derrota del seleccionado uruguayo ante los europeos complica las probabilidades de obtenter el pasaje a los octavos de final, aunque las chances matemáticas aún están vigentes. Sin embargo, tendrá que cambiar la cara que mostró en el empate en el debut ante los surcoreanos y, sobre todo, la de esta tarde ante Portugal, algo que no tuvo dudas en reconocer una de sus figuras más importantes apenas finalizó el partido.

El jugador del Atlético Madrid no tuvo dudas a la hora de enfrentar los micrófonos y reconoció de manera tajante cómo observó al equipo en el encuentro ante Portugal: "Pasó lo mismo que en el primer partido. Creo que no salimos a ganar, entramos un poco dubitativos, con el fútbol nuestro, con el juego que tenemos. Que la verdad que a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las fascetas que todavía no las sacamos a pleno en los partidos", comenzó diciendo "Josema" en diálogo con la televisión de su país.