El furioso descargo de Ruggeri cuando le nombraron a Mbappé: "No se puede"

En la previa de la gran final del Mundial de Qatar 2022, Oscar Ruggeri se quejó en vivo en ESPN en medio de un debate en el que compararon a Kylian Mbappé con Lionel Messi.

Oscar Ruggeri realizó un furioso descargo luego de que le nombren a Kylian Mbappé en pleno debate de ESPN. El duelo personal entre el delantero francés y Lionel Messi en la gran final del Mundial de Qatar 2022 genera mucha expectativa y la comparación entre ambos es constante. Es por eso que el "Cabezón" aprovechó la ocasión para mostrar su enojo ante esta situación en la que destacó al futbolista rosarino como uno de los mejores de la historia.

El próximo domingo 18 de diciembre desde las 12:00 (hora argentina) en el Estadio Lusail, los compañeros del Paris Saint Germain se verán las caras nuevamente en una Copa del Mundo como sucedió en los octavos de Rusia 2018. Es claro que no será un cruce más el que los enfrente, ya que el trofeo más preciado será el principal objetivo y los dos cuentan con muchas chances. El campeón mundial en México 1986 no dudó en dar su opinión sobre esto, aunque no se guardó nada contra el atacante galo.

"No hay como este partido. Está parado el mundo. El domingo se para el mundo y creo que debe ser el único deporte en el que el mundo se involucra de esta manera", lanzó Oscar Ruggeri en su análisis sobre la final contra Francia en la Copa del Mundo luego de que Sebastián "Pollo" Vignolo mencione al francés. Por otro lado, cuando habló del astro rosarino sostuvo: "Ya es el mejor jugador del Mundial. Mbappé es crack, pero la 'Pulga', el que tenemos nosotros, es un genio".

Además, acerca de la comparación entre ambos futbolistas, el "Cabezón" dio su opinión y fue tajante: "No pongan a Messi a la altura de nadie. Estos genios (Messi y Maradona) no se pueden medir. Pero tampoco vas a no reconocer a un fuera de serie. Sé que la publicidad y la televisión están involucradas en un negocio muy grande. El mundo va a estar mirando este partido para ver lo que hacen Mbappé y Messi".

La picante frase de un crack de Francia contra Messi

Aurélien Thchouameni fue uno de los hombres de Francia que lanzó fuerte críticas para Messi en la previa del partido. El volante tomó las declaraciones de un compañero suyo para destrozar al argentino: "¿Griezmann dijo que Messi es el mejor jugador del mundo? Para mí es Kylian y lo va a demostrar en el próximo partido". Esto se sumó a la reacción del propio Mbappé, que fue por demás llamativa cuando le nombraron a Lionel y el video del momento no tardó en viralizarse.

Por otro lado Theo Hernández, quien convirtió el primer gol contra Marruecos en la semifinal, también habló del mejor del mundo y no dudo. "Messi no nos asusta. Sabemos que Argentina tiene un equipo increíble. Necesitamos recuperarnos bien para estar lo mejor posible el domingo", sostuvo el futbolista con respecto al duro cruce que tendrán con la "Albiceleste".