De la Cruz, el crack de Uruguay y River para el Mundial Qatar 2022: el origen humilde del hermano de Carlos Sánchez

La historia de Nicolás De la Cruz, el crack de Uruguay y de River que estará en el Mundial de Qatar 2022. El origen humilde del medio hermano de Carlos Sánchez.

Diego Nicolás de la Cruz Arcosa disputará el Mundial de Qatar 2022, su primer torneo de este tipo con la Selección mayor de Uruguay. El crack de River tiene una historia particular y muy humilde en la que, por ejemplo, se destaca el hecho de que sea el medio hermano de otro charrúa que pasó por "El Millonario": Carlos Sánchez.

El mediocampista de 25 años, 1.67 m. y 65 kilos se destaca en el conjunto de Marcelo Gallardo y también en "La Celeste". De hecho, de no mediar problemas físicos, estará en la lista final oficial de 26 futbolistas que deberá presentar el entrenador Diego Alonso a comienzos de noviembre próximo.

De La Cruz, el crack de Uruguay y River que estará en el Mundial de Qatar 2022

El volante mixto resulta fundamental para la estructura de su equipo y del Seleccionado, aunque para llegar a eso debió superar una infancia y una juventud bastantes crudas. Nacido en la capital Montevideo el 1° de junio de 1997, es medio hermano de un exjugador de "La Banda" como Carlos Sánchez, doce años mayor que él y con quien comparte solamente la madre. Actualmente, "Carlitos" se encuentra en Santos de Brasil.

De la Cruz, el crack de Uruguay que juega en River rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Nico" es el menor de los diez hermanos de Iris Nellys Arcosa, de cuatro padres diferentes. Si bien durante la infancia nunca les faltó nada, tampoco les sobró. Varios de ellos tuvieron que empezar a trabajar desde muy pequeños para llevar el pan a casa y así lograron subsistir hasta que los dos mediocampistas llegaron a la Primera División de su país natal.

Luego de haber realizado algunos trabajos informales de joven en el barrio, el charrúa arrancó en el fútbol a los tres años en el humilde Club Cohami, aunque sus grandes cualidades dentro de la cancha lo llevaron a ir escalando rápidamente en cuanto al nivel. No obstante, justamente Sánchez le aconsejó que se fuera a probar a Liverpool, donde jugaba él y era una de las mejores divisiones inferiores en aquel entonces en 2011.

Con relación a sus inicios dentro de la cancha, De la Cruz relató en diversas entrevistas: "El técnico me ponía de 5 porque decía que yo estaba siempre una jugada adelantado a los demás, que me anticipaba, que sabía leer el partido". El gran rendimiento exhibido allí hizo que "Nico" fuera convocado a las sub 17, sub 18 y sub 20 de Uruguay. Incluso, el gran Sudamericano sub 20 que tuvo en Ecuador en 2017 y el Mundial en el mismo año en Corea del Sur hizo que River de Argentina comprara a cambio de casi cuatro millones de dólares.

Si bien la adaptación al club de Núñez le costó más de dos temporadas, los cuestionamientos de algunos hinchas no le torcieron el brazo a Gallardo, que lo respaldó en sus peores momentos hasta que se transformó en una pieza clave en el andamiaje del "Millonario". Multicampeón con esa camiseta, todo indica que estará en el Mundial de Qatar 2022 y luchará por un puesto como titular con otros grandes mediocampistas como Federico Valverde, Matías Vecino, Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Giorgian De Arrascaeta. Y es uno de los apuntados por River para una venta importante, superior a los doce millones de dólares, a partir de mediados de 2023.

La vida de De la Cruz: el buen vínculo con sus hermanos, su paso como vice de un club y la paternidad

En diversas ocasiones, el protagonista hizo referencia a la relación correcta que sostuvo con sus hermanos, con el paso del tiempo. Además, en febrero de 2019, reveló en una entrevista con LPM (La Página Millonaria) que fue vicepresidente de Coami, la entidad de su barrio en la capital charrúa.

"Coami es parte de mi vida, hasta hace poco fui vice del club. Desde el lugar en el que estaba, trataba de ayudar para que los más de 120 niños del club tuvieran su comida y sus materiales para desarrollar un deporte que es tan lindo", detalló en esa época. Igualmente, aclaró que "a veces no es posible por la escasez de dinero de sus familias" y repasó: "Uno vivió todo eso, entonces quiere que los niños del club tengan su comida diaria. Después me tocó salir y se me hizo más difícil, pero uno trata de aportar desde donde pueda".

Consultado acerca de los motivos por los que alcanzó ese cargo en la institución, destacó: "Llegué a ser vicepresidente porque mi papá era el Presidente. Él se postuló como candidato a Presidente y lo acompañé en la fórmula". "No era un vice presente porque no tenía mucho tiempo, pero iba cada vez que podía. Luego me mudé del barrio y me quedaba un poco lejos... Cuando llegué acá seguía siendo el vice, ocupé el cargo durante ocho o diez meses", profundizó.

Igualmente, De la Cruz mencionó que los tiempos de dirigente no coincidían con los de River y explicó: "Luego tuve que hacerme a un costado, pero siempre estoy presente, intentando ayudar en lo que se pueda". "Fui dos veces a la reunión de Comisión Directiva. Me pedían que fuera más, pero iba y me ponía a jugar con los niños en la cancha mientras ellos estaban adentro", relató entre risas. "Había cosas que charlaban los directivos en las que yo no me podía meter porque, sinceramente, no estaba muy empapado en el tema", completó.

Con relación a su vida amorosa, encontró la estabilidad desde apenas pasada la adolescencia. De hecho, en 2018 se casó con la cantante Vanesa Britos y son padres de dos hijas: Catalina y Agostina.

El respaldo de Luis Suárez en un momento difícil

En pleno Mundial sub 20 de Corea del Sur en 2017, "Nico" falló el penal en la definción contra Venezuela en la semifinal y "La Celeste" quedó eliminada, por lo cual se sintió culpable. No obstante, a los pocos minutos llegó el apoyo nada menos que del "Pistolero" desde su cuenta oficial de Twitter: "La responsabilidad ya la asumiste cuando te pusiste esa hermosa camiseta. Somos un equipo, una familia, y cuando erramos, erramos todos. Ahora toca seguir trabajando y estar orgulloso de cómo dejaron al país. Vamo arriba".

Cuando casi va preso en Paraguay

En agosto de 2019, River visitaba a Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras haber ganado por 2-0 en El Monumental. Todo iba bien para la delegación del "Millonario" hasta que la policía se llevó a De la Cruz. Es que, en febrero de 2016, el volante había disputado la final de la Copa Libertadores sub 20 con Liverpool frente a Sao Paulo. Sobre el cierre del partido, se desató una gresca impresionante que terminó con algunos jugadores peleando con los efectivos de seguridad, entre ellos "Nico", que había sido expulsado.

Luego de algunos videos en los que se lo vio pateando a policías y revoleando trompadas, el entonces fiscal Emilio Fuster ordenó detenerlo, cuestión que nunca se hizo efectiva porque la delegación de Liverpool retornó a Uruguay y De la Cruz no volvió a pisar el suelo guaraní. Como la sanción todavía pesaba sobre él en todo el territorio paraguayo, en las horas previas a Cerro Porteño vs. River estuvo demorado, aunque todo se solucionó e incluso el futbolista marcó el gol del 1-1 que le dio al conjunto de Gallardo el pase a las semifinales del máximo certamen continental.

Los números de De la Cruz en su carrera

Hasta el momento, el mediocampista mixto acumula a nivel clubes 209 partidos oficiales con 36 goles, 39 asistencias y 9 títulos. En la Selección absoluta suma otros 13 encuentros sin tantos ni trofeos obtenidos.