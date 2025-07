PSG vs Chelsea de Enzo Fernández por la final del Mundial de Clubes: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

PSG vs Chelsea de Enzo Fernández por la final del Mundial de Clubes

Finalmente llegó el día. El Paris Saint-Germain y el Chelsea de Enzo Fernández se juegan la gloria en la final del Mundial de Clubes. Los campeones de Europa buscan completar una cuádrupla histórica ante un conjunto londinense que ya sumó la Conference League esta temporada y aspira a coronarse por segunda vez en este torneo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Paris Saint-Germain y Chelsea, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Paris Saint-Germain y Chelsea?

El partido entre Paris Saint-Germain y Chelsea por la final del Mundial de Clubes se jugará este domingo 13 de julio de 2025, a partir de las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y DSports y podrá verse también vía streaming a través de DAZN, Mi Telefe, Disney+ y DGO+.

El Paris Saint-Germain llega a esta final con la oportunidad de escribir una página dorada en su historia. Los dirigidos por Luis Enrique buscan completar una temporada histórica tras haber conquistado la Champions League con una contundente victoria 5-0 sobre el Inter Milan, además de haberse coronado campeones de Francia y haber ganado la Copa de Francia.

Los parisinos han mostrado un nivel superlativo en la fase eliminatoria del torneo, donde acumulan cuatro victorias consecutivas sin recibir goles. Tras un tropiezo en el empate ante Botafogo en la fase de grupos, Les Parisiens encontraron su mejor versión y se transformaron en una máquina imparable. El equipo ha demostrado una capacidad goleadora extraordinaria y un trabajo defensivo impecable que lo convierte en el gran favorito para alzar el trofeo.

El camino del PSG hacia la final incluyó triunfos memorables ante dos de los clubes más grandes del mundo. Primero, se deshicieron del Bayern Munich con un convincente 2-0 en cuartos de final, y luego protagonizaron una exhibición ante el Real Madrid en semifinales. Contra los merengues, el conjunto francés aprovechó los errores rivales para tomar una ventaja temprana de 2-0, antes de que Fabián Ruiz con su segundo gol del partido prácticamente sentenciara el encuentro antes del descanso. Gonçalo Ramos puso la frutilla del postre en el marcador final de 4-0.

Por su parte, el Chelsea ha tenido una temporada de notable recuperación bajo la conducción de Enzo Maresca. Los Blues ya habían asegurado un lugar en la próxima Champions League y sumaron la Conference League a sus vitrinas antes de embarcarse en esta aventura estadounidense. El conjunto londinense llega a la final con un registro de cinco victorias en seis partidos del torneo, mostrando un nivel de juego que los posiciona como serios candidatos al título.

El camino de los Blues hacia la final ha sido relativamente sólido, con triunfos ante clubes brasileños de primer nivel como Palmeiras y Fluminense. En la semifinal contra Flu, el equipo de Maresca se impuso 2-0 con una notable actuación de Joao Pedro, quien marcó en ambos tiempos en lo que fue su debut completo con la camiseta azul. Anteriormente, habían superado al Benfica en octavos de final tras un encuentro que se extendió debido a las condiciones climáticas y llegó a tiempo extra.

El Chelsea busca su segundo título del Mundial de Clubes, después de haberse coronado campeón en 2022 poco antes de la revolución que significó la llegada de Clearlake Capital. Para los londinenses, esta final representa la oportunidad de cerrar un año de transición con un doblete memorable, que incluiría la Conference League ya conquistada y este codiciado trofeo mundial que los enfrentará al mejor equipo de Europa.

Formaciones probables de Paris Saint-Germain y Chelsea

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, podría contar con un plantel prácticamente completo para esta final decisiva. El estratega español mantendría un once similar al que brilló ante el Real Madrid en semifinales, con la única modificación forzada siendo la ausencia de Ousmane Dembélé, quien finalmente pudo realizar su primera titularización del torneo tras superar una lesión que lo había limitado a apariciones desde el banco en los partidos anteriores.

Sin embargo, el PSG deberá afrontar la final sin dos piezas defensivas importantes. Willian Pacho y Lucas Hernández permanecen suspendidos tras haber visto la tarjeta roja en los cuartos de final, por lo que Lucas Beraldo volverá a ser el acompañante de Marquinhos en el corazón de la defensa. La dupla ya demostró solidez en los encuentros anteriores y tendrá la responsabilidad de mantener la portería en cero por quinta vez consecutiva en esta fase eliminatoria.

Del lado del Chelsea, Enzo Maresca recibió buenas noticias de cara a la final, ya que Moisés Caicedo se recuperó de una lesión en el tobillo y se reincorporó completamente a los entrenamientos. El mediocampista ecuatoriano será una pieza clave en el esquema táctico de los Blues, especialmente considerando que el técnico italiano podría contar también con el regreso de Levi Colwill y Liam Delap, quienes cumplieron suspensión en la semifinal.

No obstante, Maresca tendrá algunas ausencias significativas que complicarán sus planes. Dario Essugo y Romeo Lavia arrastran problemas musculares, mientras que Benoit Badiashile también es duda para el encuentro. Además, Noni Madueke probablemente no participe debido a las intensas negociaciones de transferencia con el Arsenal. Los nuevos fichajes Jamie Bynoe-Gittens y Estevao no están habilitados para participar en el torneo. El regreso de Delap significará mayor competencia para Joao Pedro, quien parte como favorito para liderar el ataque tras su brillante debut con dos goles ante Fluminense.

Probable formación de Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

Probable formación de Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; Joao Pedro.

Paris Saint-Germain vs Chelsea: Ficha técnica