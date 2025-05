Impacto en el Mundial de Clubes: sacaron a un equipo y clasificó uno para 2029

Impacto en el Mundial de Clubes: sacaron a un euqipo y clasificó uno para 2029

Con el Mundial de Clubes 2025 a la vuelta de la esquina trascendieron dos noticias que tienen que ver con el certamen en cuestión que tendrá su primera edición en Estados Unidos entre el sábado 14 de junio y el domingo 13 de julio. Las mismas tienen que ver con un equipo que ya se quedó afuera de la competencia y con otro que ingresará, pero directamente al del 2029. Por supuesto, no tardaron en trascender teniendo en cuenta lo que cada una implica.

En el caso del ya eliminado se trata del León de México, el cual la FIFA ya había tomado la decisión de excluirlo ya que los dueños de la institución son los mismos que los de Pachuca. Cabe destacar que no puede haber más de dos conjuntos de cada país. Esto no está permitido por la entidad presidida por Gianni Infantino, por lo que la mencionada institución no lo jugará. Sin embargo, apeló y ahora el TAS reconfirmó la determinación a través de un contundente comunicado.

Los candidatos a reemplazar a León de México en el Mundial de Clubes 2025

De esta manera, Flamengo de Brasil, Espérance de Túnez y Chelsea de Inglaterra esperan por un nuevo rival que todavía no está definido. Hay tres candidatos y una posible final para saber quién ocupará ese lugar en el Grupo D. Es que América de México -líder del ranking de la Concacaf- y Los Ángeles FC. -que perdió la final de la Champions Cup 2023 podrían pelear para entrar al torneo. Sin embargo, Alajuelense de Costa Rica -que presentó la queja por León- no pierde las ilusiones.

El TAS confirmó que el Club León no jugará el Mundial de Clubes 2025

El primer club clasificado al Mundial de Clubes 2029

El Al-Ahly de Egipto es el primer clasificado al torneo que se llevará a cabo dentro de 4 años. En carácter de invitado, el multicampeón egipcio tendrá su merecida plaza en dicho certamen del cual todavía no se conocen tantos detalles. En la edición del 2025 se verá las caras contra el Palmeiras de Brasil, el Porto de Portugal y el Inter Miami de Estados Unidos.

¿Cómo es el formato del Mundial de Clubes?

La competencia, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año, presenta un formato renovado que replica el tradicional esquema mundialista. Los clasificados llegaron a través de diferentes métodos, desde el ranking histórico hasta la obtención de títulos continentales, lo que asegura la presencia de las instituciones más prestigiosas del planeta.

A diferencia de las ediciones anteriores que contaban con solo siete participantes, el certamen replicará la estructura tradicional de la Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998, con una fase inicial de ocho grupos de cuatro clubes cada uno, seguida de rondas eliminatorias que definirán al campeón. El reglamento establece restricciones claras para el sorteo que condicionarán la conformación de los grupos. Los del mismo país o Confederación no podrán enfrentarse en esta primera fase, con la única excepción de los europeos, que sí podrán compartir grupo siempre que no sean del mismo país.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, desde donde comenzará la fase de eliminación directa hasta definir al campeón, sin la realización de partido por el tercer puesto. El mejor de la zona A se medirá con el segundo de la B y así sucesivamente. Si hay empate en puntos se definirá por diferencia de gol. Si persistiera la igualdad, será por goles a favor. A partir de octavos, si empatan habrá un alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno. Si continúa la parda, penales.

Los grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (Brasil).

Porto (Portugal).

Al-Ahly (Egipto).

Inter Miami (Estados Unidos).

Grupo B

PSG (Francia).

Atlético de Madrid (España).

Botafogo (Brasil).

Seattle Sounders (Estados Unidos).

Grupo C

Bayern Munich (Alemania).

Auckland City (Nueva Zelanda).

Boca (Argentina).

(Argentina). Benfica (Portugal).

Grupo D

Flamengo (Brasil).

Espérance (Túnez).

Club a definir por la FIFA.

Chelsea (Inglaterra).

Grupo E

River (Argentina).

(Argentina). Urawa Red Diamons (Japón).

Monterrey (México).

Inter (Italia).

Grupo F

Fluminense (Brasil).

Borussia Dortmund (Alemania).

Ulsan (Corea del Sur).

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica).

Grupo G

Manchester City (Inglaterra).

Wydad Casablanca (Marruecos).

Juventus (Italia).

Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos).

Grupo H