Nuevo clasificado al Mundial 2026: Alemania quedó primero en su grupo en las Eliminatorias UEFA.

Un nuevo seleccionado obtuvo este lunes su clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026: se trata de Alemania, que vapuleó a Eslovaquia por 6 a 0 en la última fecha del Grupo A y quedó como líder, por lo que obtuvo un cupo directo para disputar el certamen. Con un plantel plagado de figuras del fútbol europeo, el combinado que dirige técnicamente Julian Nagelsmann se impuso gracias a los tantos de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku, Assan Ouédraogo y Leroy Sané por duplicado. Por su parte, el país de Europa Central quedó segundo y deberá jugar el repechaje por uno de los cuatro lugares restantes.

En el otro encuentro de la zona, Irlanda del Norte venció por la mínima a Luxemburgo: a pesar de que quedó en tercer lugar, también estará en los playoffs al ser uno de los mejores cuatro ganadores de grupo en la Liga de las Naciones 2024-2025. En aquella competición, finalizó puntero en el Grupo C3, por encima de Bulgaria, Bielorrusia y el mismo Luxemburgo.

Países Bajos, el otro clasificado de la jornada al Mundial 2026

Países Bajos goleó por 4 a 0 a Lituania y se convirtió en otro de los clasificados al Mundial 2026 en las Eliminatorias UEFA. La 'Oranje' venció al conjunto báltico con goles de Xavi Simons, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo y Donyell Malen, y con este resultado terminó en lo más alto del Grupo G con 20 unidades en ocho fechas disputadas. Polonia quedó segundo tras ganarle a Malta (ya eliminado) por 3 a 2, por lo que también deberá pasar por el repechaje.

Países Bajos goleó a Lituania y clasificó al Mundial 2026: será su 11va participación en el certamen.

Cuáles son los 29 clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF). Argelia (CAF). Ghana (CAF). Cabo Verde (CAF). Sudáfrica (CAF). Qatar (AFC). Inglaterra (UEFA). Arabia Saudita (AFC). Costa de Marfil (CAF). Senegal (CAF). Francia (UEFA). Croacia (UEFA) Portugal (UEFA). Noruega (UEFA). Alemania (UEFA). Países Bajos (UEFA).

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Se tratará de una edición más que especial, debido a que el Mundial se desarrollará en tres países y contará con la participación de 48 equipos de los cuales hay 29 que tienen un boleto que le asegura disputar tres partidos. La ventana FIFA de noviembre ayudará de gran manera a completar los cupos que faltan junto al repechaje que se disputará en marzo.

De acuerdo con la organización del ente que regula al fútbol de manera internacional, el sorteo del campeonato que le permitiría a la Argentina conocer gran parte de sus adversarios se va a llevar a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C.

Quiénes participan del Repechaje Mundial 2026