Sorpresa en el tenis: el inesperado apoyo de Novak Djokovic a una selección que juega el repechaje del Mundial 2026

No es Serbia: el país que Djokovic apoyará en el repechaje al Mundial 2026.

Este martes 31 de marzo se definirá el repechaje de las Eliminatorias UEFA con cuatro partidos que, sumados a los dos del repechaje internacional, terminarán por definir los últimos seis países clasificados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En la previa de estos duelos, un protagonista inesperado y ajeno al mundo del fútbol apareció para demostrar su apoyo a uno de los combinados que competirá en esta instancia: se trata de Novak Djokovic, una de las máximas figuras del tenis en la actualidad.

El serbio no podrá alentar a su nación rumbo a la cita mundialista: el país balcánico finalizó tercero en el Grupo K con 13 unidades, apenas una por debajo de Albania que obtuvo el cupo para el repechaje y a once de Inglaterra que clasificó directamente. Sin embargo, este contratiempo no le impidió demostrar en las últimas horas su simpatía por Bosnia y Herzegovina, que enfrentará un cruce clave ante Italia en condición de local en una de las cuatro finales que se jugarán en territorio europeo.

En sus redes sociales, Djokovic felicitó a Edin Dzeko, delantero de larga trayectoria quien hoy juega en el Schalke 04 de la segunda división de Alemania y quien fue una de las figuras del pase a la final con un gol agónico para lograr el empate y forzar los penales. "Bravo Edin, bravo Bosnia y Herzegovina", escribió el tenista número 4 del ranking mundial. Además, trascendió en las últimas horas que está viajando para presenciar el encuentro contra la 'Azzurra' que se disputará en el Estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.

"Bravo Edin, bravo Bosnia": el mensaje de Djokovic en la previa de Bosnia y Herzegovina vs. Italia.

¿A qué grupo va Bosnia y Herzegovina si clasifica al Mundial 2026?

La selección que triunfe en esta serie de cuatro equipos no sólo se meterá directamente en la Copa del Mundo, sino que también ya tiene grupo asignado. En caso de que Bosnia y Herzegovina gane ante Italia el martes irá al Grupo B que hoy conforman Canadá, Qatar y Suiza. Por otro lado, el debut será el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto donde le tocará enfrentar nada más y nada menos que al dueño de casa por la primera fecha de la zona.

Partidos y horarios del repechaje en Europa rumbo al Mundial 2026

15:45 horas de Argentina - Kosovo vs. Turquía (Disney+ Premium) — Fadil Vokrri Stadium, Pristina.

- Kosovo vs. Turquía (Disney+ Premium) — Fadil Vokrri Stadium, Pristina. 15:45 - Suecia vs. Polonia (Disney+ Premium) — Strawberry Arena, Estocolmo.

- Suecia vs. Polonia (Disney+ Premium) — Strawberry Arena, Estocolmo. 15:45 - Bosnia vs. Italia (ESPN / Disney+) — Stadion Bilino Polje, Zenica.

- Bosnia vs. Italia (ESPN / Disney+) — Stadion Bilino Polje, Zenica. 15:45 - República Checa vs Dinamarca (Disney+ Premium) — epet Arena, Praga.

Cómo llegaron Italia y Bosnia y Herzegovina a la final del repechaje europeo

El seleccionado dirigido por Gennaro Gattuso superó sin mayores sobresaltos el primer desafío del repechaje europeo. Un zapatazo de Sandro Tonali desde el borde del área a los diez minutos del complemento abrió el marcador y enderezó el rumbo de la 'Azzurra'; sobre el final, el volante del Newcastle asistió a Moise Kean para que decrete el resultado definitivo.

Por su parte, en una definición para el infarto, Bosnia y Herzegovina igualó con Gales por 1 a 1 y ganó en la definición por penales por 4 a 2. Edin Dzeko, histórico delantero del equipo que con 40 años juega en el Schalke 04 de la segunda división de Alemania, fue el gran héroe de la noche con el gol del empate.