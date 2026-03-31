Ver Kosovo vs Turquía por el Repechaje UEFA al Mundial 2026 en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Kosovo buscará escribir el capítulo más importante de su corta historia futbolística cuando reciba a Turquía este martes en la final del repechaje UEFA que otorga un boleto directo al Mundial 2026. El equipo de Franco Foda, que sorprendió al terminar segundo en su grupo por encima de Suecia y Eslovenia, viene de superar a Eslovaquia por 4-3 en una vibrante semifinal y ahora está a solo 90 minutos de clasificar a su primera Copa del Mundo. Por su parte, los turcos llegan con la ilusión de regresar al torneo después de una ausencia de 24 años, tras vencer por la mínima a Rumania gracias al gol de Ferdi Kadıoğlu.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Kosovo y Turquía, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Kosovo y Turquía?

El partido entre Kosovo y Turquía por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2025, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Fadil Vokrri Stadium. El encuentro será transmitido en vivo exclusivamente vía streaming a través de Disney+ Premium en Argentina.

El conjunto kosovar llega a este partido decisivo tras haber completado una excelente campaña en la fase de grupos de las Eliminatorias. Los dirigidos por Franco Foda finalizaron en la segunda posición del Grupo B, sorprendiendo al ubicarse por encima de selecciones tradicionales como Suecia y Eslovenia. Con tres victorias, un empate y una sola derrota, Kosovo acumuló 10 puntos, quedando apenas tres unidades por debajo de Suiza, líder del grupo.

La única caída de Kosovo en la fase de grupos fue precisamente ante los suizos, con un contundente 4-0 en el partido inaugural de la llave. Sin embargo, ese traspiés no impidió que los Dardanians mantuvieran un rendimiento sobresaliente en el resto de los encuentros. En la semifinal del repechaje, Kosovo protagonizó un emocionante duelo ante Eslovaquia que terminó con victoria por 4-3, demostrando carácter y capacidad ofensiva para estar a la altura de las circunstancias.

Este martes, Kosovo tiene la oportunidad histórica de clasificar a su primer Mundial. La selección kosovar, que recién fue admitida por la FIFA en 2016, busca dar el salto más importante de su breve historia futbolística y estará apoyada por su público en el Fadil Vokrri Stadium para intentar hacer realidad este sueño colectivo.

Por su parte, Turquía llega a este compromiso tras haber finalizado en la segunda posición del Grupo E de las Eliminatorias, con una cómoda ventaja de 10 puntos sobre Georgia, que terminó tercero. El equipo de Vincenzo Montella cosechó cuatro victorias, un empate y una sola derrota en la fase de grupos, registrando números muy similares a los de Kosovo.

La única caída turca en su grupo fue un doloroso 6-0 ante España en la segunda fecha, un resultado que marcó el peor momento de su campaña. Sin embargo, los turcos supieron reponerse y aseguraron su clasificación al repechaje con autoridad. En la semifinal, Turquía venció por la mínima a Rumania gracias al gol de Ferdi Kadıoğlu, un resultado ajustado pero suficiente para seguir con vida en la búsqueda de regresar a un Mundial después de 24 años de ausencia. La última participación turca en una Copa del Mundo fue en Corea-Japón 2002, torneo en el que lograron un histórico tercer puesto tras vencer a Corea del Sur en el partido por el bronce.

Cabe destacar que Turquía llega con una ventaja psicológica importante, ya que ganó los últimos tres enfrentamientos ante Kosovo, incluyendo una victoria por 4-1 en junio de 2017, la última vez que ambos equipos se enfrentaron. El ganador de este partido se unirá a Estados Unidos (co-anfitrión), Australia y Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026, lo que añade aún más dramatismo a este duelo eliminatorio que definirá el futuro mundialista de una de estas dos selecciones.

Por dónde ver Turquía vs Kosovo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Turquía vs Kosovo se verá por el Disney +

Formaciones probables de Kosovo y Turquía

El técnico de Kosovo, Franco Foda, podría mantener el once inicial que logró la victoria por 4-3 ante Eslovaquia en la semifinal del repechaje. El entrenador alemán confía en la dupla ofensiva conformada por el capitán Vedat Muriqi y Fisnik Asllani, quienes serán los encargados de liderar el ataque kosovar en busca de los goles que les permitan hacer historia.

En el mediocampo, Mërgim Vojvoda y Dion Gallapeni actuarían como carrileros para aportar amplitud al juego, mientras que Elvis Rexhbeçaj y Florent Muslija se encargarían de la distribución en el centro del campo. La defensa estaría conformada por Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi y Albian Hajdari por delante del arquero Arijanet Muric, quien deberá estar atento para contener las embestidas del ataque turco.

Por el lado de Turquía, Vincenzo Montella tiene una duda importante para este partido decisivo. El capitán Hakan Çalhanoğlu sufrió molestias en el gemelo durante el partido ante Rumania y debió abandonar el campo en los minutos finales, aunque todo indica que el mediocampista del Inter de Milán estará en condiciones de jugar desde el inicio. Su presencia será fundamental para el juego turco, ya que es el principal organizador del equipo.

Ferdi Kadıoğlu, autor del gol que le dio la clasificación a Turquía ante Rumania, debería mantener su lugar en la defensa junto a Mert Müldür, Samet Akaydin y Abdülkerim Bardakcı. En el ataque, Kerem Aktürkoğlu será el referente de área, acompañado por las jóvenes promesas Arda Güler del Real Madrid y Kenan Yıldız de la Juventus, dos futbolistas de enorme proyección que buscarán desequilibrar con su talento individual.

Probable formación de Kosovo: Arijanet Muric; Mërgim Vojvoda, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni; Elvis Rexhbeçaj, Florent Muslija; Fisnik Asllani, Vedat Muriqi.

Probable formación de Turquía: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız; Kerem Aktürkoğlu.

Kosovo vs Turquía: Ficha técnica