Es un archipiélago, tiene menos de 500 mil habitantes y se clasificó al Mundial 2026

El insólito país de menos de 500 mil habitantes que clasificó al Mundial 2026.

Este lunes, un insólito seleccionado obtuvo por primera vez en su historia la clasificación a un Mundial y estará presente en la cita que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Se trata de Cabo Verde, un pequeño país de menos de 500.000 habitantes que está conformado por un archipiélago de diez islas situado al oeste del continente africano: con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopíra, goleó a Eswatini por 3 a 0 y obtuvo un cupo para el certamen internacional.

De esta manera, la pequeña nación se convirtió en el vigésimo segundo representante que estará presente en el Mundial; es, además, el sexto combinado africano en lograrlo junto con Egipto, Marruecos, Túnez, Ghana y Argelia. Con esta última goleada finalizó primero en el Grupo D con 23 unidades en diez jornadas, por encima de Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Eswatini.

Cómo fue el recorrido de Cabo Verde, la gran sorpresa de las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial 2026

A finales de 2023, Cabo Verde comenzó su auspicioso camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Angola y una victoria en condición de visitante ante Eswatini por 2 a 0. Después de su participación en la Copa Africana de Naciones en enero de 2024 (alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por Sudáfrica en la tanda de penales), cayó por goleada contra Camerún por 4 a 1 pero logró reponerse con un triunfo ante Libia por la mínima.

Entre septiembre y octubre de 2024, los 'Tiburones Azules' se llevaron una gran decepción: quedaron últimos de su zona en la clasificación a la CAF por detrás de Egipto, Botsuana y Mauritania, razón por la que no estarán presentes en la próxima edición que se jugará en Marruecos entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, ya en marzo de este año, pudieron levantarse con sendas victorias frente a Angola y Mauricio.

Noticia en desarrollo...