Ver Brasil vs Francia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Brasil y Francia se enfrentarán en un amistoso internacional de alto nivel que servirá como una medida exigente de cara al Mundial 2026. El partido se disputará este jueves desde las 17 en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos, en el marco de la fecha FIFA. El problema es que, en Argentina, encontrar quién transmite el partido será difícil y la tentación suele ser buscar en páginas ilegales como Fútbol Libre o Xuper Tv, pero la opción real es otra.

No será un amistoso más. Se trata de un cruce entre dos potencias del fútbol mundial que apuntan a ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo, y que utilizarán este encuentro como parámetro para definir nombres y ajustar detalles en sus planteles.

Brasil llega con algunas dudas en su recorrido reciente. El equipo logró clasificarse al Mundial tras unas Eliminatorias irregulares, en las que incluso cambió de entrenador en varias oportunidades hasta la llegada de Carlo Ancelotti, quien le dio cierta estabilidad al proceso. A pesar de ese contexto, la “Canarinha” mantiene un potencial ofensivo de jerarquía, con figuras como Vinicius Jr., Raphinha y Endrick, que aparecen como las principales cartas para volver a posicionar al equipo entre los mejores del mundo.

Por su parte, Francia llega con un presente mucho más sólido. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó su grupo en las Eliminatorias europeas y se clasificó con autoridad, consolidando una base que combina experiencia y talento joven. El seleccionado francés cuenta con un plantel amplio y competitivo, con nombres de peso como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y otros futbolistas de primer nivel que lo posicionan como uno de los grandes candidatos al título.

Con este panorama, el encuentro promete ser un choque de alto voltaje. Más allá de su carácter amistoso, la exigencia será similar a la de un partido oficial, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de dos selecciones que apuntan a lo más alto en el Mundial 2026.

De qué forma ver el partido de Brasil vs Francia

Ver los partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la manera correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Brasi y Francia será transmitido por ESPN.

Mbappé llevó tranquilidad a Francia: "Me alegra sentirme bien de ambas rodillas"

Las especulaciones habían tomado fuerza luego de que desde distintos medios se sugiriera que el Real Madrid podría haber cometido un error al evaluar la rodilla equivocada durante los estudios médicos. Esa versión generó un gran revuelo y puso el foco en el manejo de la lesión del atacante en las últimas semanas. "Me alegra sentirme bien de ambas rodillas. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud", manifestó Mbappé.

El episodio se dio tras un período en el que el delantero estuvo alejado de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda, que lo mantuvo varias semanas sin actividad plena con su club. Durante ese lapso, su recuperación y los tiempos de regreso generaron dudas y múltiples versiones en la prensa internacional.

Finalmente, el propio jugador dejó en claro que su objetivo es enfocarse en su presente deportivo, ya recuperado, y llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos con la selección de Francia frente a Brasil y Colombia, y a la recta final de la temporada. "Ya estamos pensando en el Mundial, tenemos muchas ganas de estar allí".