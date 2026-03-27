Bolivia le ganó a Surinam y mantiene el sueño de volver al Mundial después de 32 años

La Selección de Bolivia mantiene intacta su ilusión de llegar a una Copa del Mundo después de 32 años. Venció a Suriname 2-1 en el primer repachaje que se jugó en México y, de esta manera, está viva en la búsqueda de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



Con goles de Moíses Paniagua y de Miguel Terceros, Bolivia venció a Suriname que anotó a través de Van Gelderén, en primer lugar, pero luego el conjunto verde dio vuelta el partido. Bolivia llega con la ilusión renovada de regresar a una Copa del Mundo después de 32 años, desde su última participación en Estados Unidos 1994. En las Eliminatorias Sudamericanas, finalizó séptimo con 20 puntos, asegurando su lugar en esta instancia tras una sorpresiva victoria 1-0 sobre Brasil, con un penal convertido por el joven Miguel Terceros.



Tras la victoria el seleccionado boliviano avanzará de semifinales a la gran final del Repechaje Internacional, donde deberá medirse con Irak el martes 31 de marzo también en Monterrey. El equipo de Medio Oriente no llega a un mundial desde 1986 y alcanzó esta instancia después de vencer a Emiratos Arabes Unidos, en una agónica victoria en el minuto 107 de partido.

Los goles de Bolivia vs Suriname

En la preparación, jugó ocho amistosos, con un balance de dos triunfos, un empate y cinco derrotas, destacándose la goleada 3-0 contra Trinidad y Tobago. Sin embargo, una ausencia notable es la del máximo goleador histórico Marcelo Moreno Martins, quien no fue convocado para este desafío.

La Federación Boliviana de Fútbol organizó un vuelo chárter llamado "El vuelo de la esperanza", un símbolo del significado que tiene este partido para el país. Entre las figuras más importantes se encuentran Miguel Terceros, delantero de Santos con apenas 21 años y segundo máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 7 tantos, el capitán Luis Haquín como pilar defensivo y el experimentado arquero Carlos Lampe.

Por su parte, Surinam llega sin presión pero con muchas ganas de hacer historia. Nunca disputó un Mundial y este es su primer repechaje intercontinental. En la tercera ronda de las Eliminatorias de la CONCACAF, terminó segundo en el Grupo A con 9 puntos en seis partidos (dos victorias, tres empates y una derrota), detrás de Panamá, que clasificó directo.

El plantel surinamés tiene una particularidad: todos sus jugadores militan en clubes de Europa y Medio Oriente, y la mayoría tiene raíces neerlandesas-surinamesas, habiendo jugado en categorías juveniles de Países Bajos. La gran incorporación para esta fase es Joël Piroe, delantero de Leeds United que cambió de federación en 2026 y que anotó 19 goles en la Championship 2024-25. El equipo está dirigido por Henk ten Cate, entrenador neerlandés de 71 años con experiencia en clubes como Barcelona y Chelsea. Surinam no disputó amistosos previos y su último partido oficial fue una derrota 3-1 ante Guatemala en noviembre de 2025.