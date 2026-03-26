Ver Bolivia vs Surinam por el Repechaje al Mundial en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

La selección de Bolivia tiene una cita con la historia este jueves cuando enfrente a Surinam en la semifinal del Repechaje Intercontinental FIFA, con el sueño de volver a un Mundial después de 32 años. El equipo dirigido por Óscar Villegas, que se ganó esta oportunidad tras finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, se medirá ante una selección surinamesa que también busca hacer historia al clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez. El partido, que se disputará en formato de eliminación directa, promete ser una verdadera final anticipada para dos selecciones que llegan con ilusiones renovadas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Bolivia y Surinam, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Bolivia y Surinam?

El partido entre Bolivia y Surinam por la semifinal del Repechaje Intercontinental FIFA se jugará este jueves 26 de marzo de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El encuentro será transmitido en vivo por DSports en Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el australiano de origen iraní Alireza Faghani.

La selección boliviana llega a este partido con la enorme ilusión de regresar a un Mundial tras 32 años de ausencia. La última vez que la Verde participó en una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, y ahora tiene la oportunidad de clasificarse justamente para la edición que se disputará en ese mismo país. Bolivia terminó en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas en 18 partidos, y aseguró su lugar en el repechaje tras vencer a Brasil 1-0 en la última fecha con un gol de penal de Miguel Terceros.

En la preparación para el repechaje, el equipo de Óscar Villegas disputó ocho partidos amistosos con un balance irregular de 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Sin embargo, el último resultado fue alentador: una contundente goleada 3-0 ante Trinidad y Tobago con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava. Una de las noticias más llamativas de la convocatoria fue la ausencia de Marcelo Moreno Martins, máximo goleador histórico de la selección con 38 años, quien no fue citado por Villegas pese a haber salido del retiro.

La ilusión boliviana se refleja también en las tribunas: una masiva movilización de hinchas se trasladó hasta Monterrey para acompañar a la selección. La Federación Boliviana de Fútbol fletó un vuelo chárter bautizado "El vuelo de la esperanza", símbolo de lo que este partido representa para todo un país. Entre las figuras a seguir se destacan Miguel Terceros, delantero de Santos de apenas 21 años que fue el segundo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 7 goles, el capitán Luis Haquín como referente defensivo y Carlos Lampe con su experiencia mundialista.

Por su parte, Surinam llega a este compromiso con la motivación de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. La selección surinamesa nunca disputó un Mundial y esta es la primera vez en su historia que alcanza una instancia de repechaje intercontinental. En la tercera ronda de las Eliminatorias de la CONCACAF, terminó segunda en el Grupo A con 9 puntos en 6 partidos (2 victorias, 3 empates y 1 derrota), por detrás de Panamá, que clasificó de manera directa.

El plantel de Surinam tiene una particularidad: está conformado íntegramente por jugadores que militan en clubes de Europa y Medio Oriente, la mayoría con raíces neerlandesas-surinamesas, y varios de ellos representaron a Países Bajos en categorías juveniles. La gran incorporación para este repechaje es Joël Piroe, delantero de Leeds United que realizó su cambio de federación a principios de 2026 y que acumuló 19 goles en la Championship 2024-25. El equipo es dirigido por Henk ten Cate, entrenador neerlandés de 71 años, ex asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona y de Avram Grant en el Chelsea. Surinam no disputó amistosos de preparación y su último partido oficial fue en noviembre de 2025, cuando cayó 3-1 ante Guatemala.

Se trata del primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en un partido oficial FIFA, a pesar de que ambas son sudamericanas, ya que Surinam desde sus inicios juega en CONCACAF. El formato es de eliminación directa: si hay empate tras los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se definirá por penales. El ganador de este cruce enfrentará a Irak en la final del repechaje el martes 31 de marzo en el mismo Estadio BBVA. El vencedor de esa instancia clasificará al Mundial 2026 y quedará encuadrado en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Formaciones probables de Bolivia y Surinam

El técnico de Bolivia, Óscar Villegas, dispondría de un esquema 4-4-2 que podría variar a un 4-2-3-1 según las necesidades del partido. La principal duda pasa por la titularidad del arquero: Carlos Lampe, con más experiencia, parte como favorito, aunque Guillermo Viscarra podría ser una alternativa. En el mediocampo, Ramiro Vaca aparece como opción para reemplazar a Carlos Melgar, mientras que en el ataque Enzo Monteiro podría ingresar por Juan Godoy. Diversas fuentes difieren respecto al once inicial que presentará Villegas.

Por el lado de Surinam, Henk ten Cate apostaría por un esquema 4-3-3 con el tridente ofensivo conformado por Sheraldo Becker, Joël Piroe y Gyrano Kerk. Las variantes posibles incluyen a Dion Malone por Stefano Denswil en la defensa, Jean-Paul Boëtius por Denzel Jubitana en el mediocampo y Gleofilo Vlijter por Kerk en el ataque. También existen fuentes que ubican a Ridgeciano Haps como lateral izquierdo con Djavan Anderson ingresando en la línea de mediocampo.

Probable formación de Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.

Probable formación de Surinam: Etienne Vaessen; Shaquille Pinas, Stefano Denswil, Ridgeciano Haps, Melayro Bogarde; Kenneth Paal, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Joël Piroe, Gyrano Kerk.

Bolivia vs Surinam: Ficha técnica