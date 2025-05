La Universidad Austral suspendió a Julieta Makintach, la jueza por la que peligra el juicio

Suspendieron como docente a Julieta Makintach, la jueza por la que peligra el juicio por la muerte de Maradona.

Tras la postergación momentánea del juicio por la muerte de Diego Maradona y el escándalo judicial producido por la revelación de filmaciones realizadas durante las primeras semanas del proceso, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral suspendió por tiempo indeterminado a la jueza Julieta Makintach. La magistrada, señalada de participar en un documental, era docente desde hace 10 años en la casa de estudios según informó la agencia Noticias Argentinas.

La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde se lleva a cabo el debate oral y que conforman también Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran videos, editados y en crudo, en los que participa de un proyecto audiovisual basado en el caso. Además, personal del juzgado y del área de maestranza habrían afirmado en sus declaraciones conocer la existencia de la supuesta filmación. Este martes se definirá la posible nulidad del juicio con la presencia de los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual.

El futuro del juicio por la muerte de Maradona: este martes podría definirse su suspensión

Pablo Jurado, abogado de Ana y Claudia Maradona (hermanas de 'Pelusa') se mostró pesimista respecto de la continuidad del juicio luego del escándalo que protagonizó Julieta Makintach: "Puede pasar cualquier cosa. Primero se va a tratar la recusación y luego la continuidad del juicio, la cual es difícil de poder afrontar como si nada hubiera pasado sinceramente". También resaltó que la magistrada "podría excusarse o ser recusada" ya que seguir sin cambios no es una alternativa viable: "Alguna de las dos se va a dar y luego resolverán", expresó.

Félix Linfante, uno de los asesores jurídicos de Jana Maradona, fue más contundente: "Mañana se pudre todo". Por su parte, Martín Montalto, integrante de la defensa de Mariano Perroni (jefe de enfermeros) consideró que "habrá que esperar para ver qué ocurre" y opinó que a este paso "el juicio no sigue".

El defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, fue categórico y lamentó: "El juicio se va anular y si Makintach no se va, la echan. Si no nos ponemos de acuerdo las defensas para que no se suspenda, va a estar complicado". A su vez, explicó que la cancelación del proceso se dará cuando recusen a la magistrada: "Al momento de que la jueza se vaya, ahí se va a dar la suspensión. Van a tener que arreglarlo los magistrados que queden pero va ser muy difícil". En el caso de que prospere la anulación, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.

Cómo se descubrieron las filmaciones y las controversias alrededor de Makintach

Fue una mujer policía quien develó el misterio de las dos personas que estaban señaladas por grabar un documental sobre el juicio de Maradona. Por ahora se la conoce como M.D.B. Declaró y dio a conocer detalles más que importantes sobre la posible realización de una producción del juicio. Tal como se había sostenido en otras oportunidades, M.D.B. ratificó la acusación de que son "enviados" de la propia jueza Julieta Makintach.

Al mismo tiempo, Makintach ya había quedado envuelta en polémicas por su supuesta no imparcialidad y su rápida ascendencia dentro del tribunal, pasando de ser vocal a presidenta "sin dar explicaciones", según señalan dentro del juzgado. En cuánto se sumó el tema de las filmaciones y la producción sobre el juicio, se resolvió suspender el proceso por siete días, reanudándose el lunes 27 de mayo.

Quién es Julieta Makintach, la jueza puso en peligro el juicio por la muerte de Diego Maradona

La jueza Makintach ejerce desde el 2017 como magistrada y actualmente forma parte del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de San Isidro que debe determinar qué responsabilidad tuvo el equipo médico en la muerte de Diego Armando Maradona. El próximo martes se levantará la suspensión del proceso y los tres jueces deberán decidir sobre la continuidad del mismo, luego de que se abriera una investigación por el supuesto vínculo entre Makintach y una productora, que pertenecería a su hermano, que buscaba realizar un documental sobre el juicio.

Quién es Julieta Makintach, la jueza por la que peligra el juicio por la muerte de Diego Maradona

Incluso, recientemente se viralizaron unos videos que formarían parte del material audiovisual de la serie. Allí, la jueza habla de su historia tanto profesional como académica.

La jueza viene de una familia judicial, es hija del ex juez Juan Makintach, que tuvo una destacada trayectoria en el fuero penal de San Isidro. La mujer ingresó en los Tribunales de San Isidro en 1998 en el Juzgado de Transición Nº4. De allí pasó a la secretaría del Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial San Isidro, para después llegar al TOC Nº2, lugar que ocupa desde el 8 de marzo de 2017.