Francescoli reveló que sucederá con Borja con River:

Francescoli reveló el futuro de Borja en River

Hay seis contratos que van a llegar a su fin en River cuando diciembre se haga presente en el calendario y uno de ellos es el de Miguel Borja, que todavía no recibió un llamado para sentarse a renovar. Esto provocó que Enzo Francescoli responda sobre cómo se encuentra la relación del delantero con el club y qué va a suceder de cara a la temporada 2026.

En marzo se registró una charla de manera informal en la que el jugador dejó en claro que le gustaría continuar en el Millonario pero quería firmar por cinco temporadas más. Algo que no gustó demasiado, debido a que implica afrontar un gasto salarial considerado elevado. Además, su rendimiento dentro del campo de juego no acompaña y esto provocó que los hinchas comiencen a retirarle su apoyo.

De cara a lo que sucederá en diciembre, la palabra de Enzo Francescoli es de gran importancia porque permite entender en qué parte se encuentran las negociaciones. "Lo va a decidir Miguel Borja con Marcelo Gallardo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio jugador", expresó en charla con ESPN. Por ende, el paso de los meses permitirá conocer cuál va a ser su destino cuando el fútbol argentino ingrese en el receso de verano.

Los últimos dos partidos de gran importancia para el Millonario expusieron que el atacante ingresó desde el banco de suplentes y solo registró dos remates. Lo particular de esta estadística es que se trataron de las ejecuciones a partir del punto penal, que culminaron con la pelota besando la red del arco. Una efectividad que no termina de gustar en los hinchas y que le reclaman un poco más de voluntad en sus participaciones.

¿Renueva si se rebaja el sueldo?

Por otro lado, el periodista Renzo Pantich señaló que la continuidad de Miguel Borja en River no solo depende de lo que haga dentro del campo de juego. Hay otra variable que se encuentra vinculada con una fuerte reducción del dinero que percibe de manera mensual. En caso de que esto suceda, las charlas podrían llegar a tomar un color diferente y entregarle una oportunidad más en la consideración de Marcelo Gallardo de cara a la nueva temporada.

No obstante, hay trascendidos que el colombiano tiene propuestas desde México y Medio Oriente para marcharse con el pase en su poder. Se menciona una propuesta superadora en lo económico, pero que los clubes no se encuentran en condiciones de pagar los 4 millones de dólares que figuran en la cláusula de rescisión. De hecho, el Millonario rechazó 2 millones de Tigres porque consideraron insuficiente al llamado y no se registró un nuevo acercamiento debido a que restan pocos meses para el final del contrato.

