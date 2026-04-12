América y Cruz Azul empatan en "clásico joven" del fútbol mexicano

América y Cruz Azul, dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, empataron el sábado 1-1 en el llamado "clásico joven", resultado con el que ambos equipos se mantienen en zona que da acceso a la postemporada del torneo Clausura.
A la postemporada o liguilla clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.
En el partido correspondiente a la decimocuarta jornada del torneo, disputado en el estadio Banorte de la Ciudad de México, América se puso en ventaja a los 17 minutos cuando Patricio Salas se anticipó al defensor argentino Gonzalo Piovi para rematar con la cabeza un centro enviado por Alejandro Zendejas desde el sector derecho.
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Cruz Azul empató por conducto de Omar Campos, quien remató con el muslo un centro enviado por el argentino Carlos Rodolfo Rotondi desde el sector izquierdo en la última jugada de la primera parte.
Después de los goles, ninguno de los dos clubes generó opciones claras de anotar. La más peligrosa la tuvo América a los 70 minutos con un potente disparo de Salas que desvió el portero Andrés Gudiño.
Con la igualada, Cruz Azul llegó a 28 puntos en el segundo lugar de la tabla general, que lidera Guadalajara con 31. Por su parte, las "Águilas" del América registran 19 unidades en el séptimo sitio.
En los otros partidos que se disputaron el sábado, Tigres UANL goleó 4-1 a Guadalajara con doblete del argentino Juan Francisco Brunetta y otros tantos del uruguayo Rodrigo Aguirre y del argentino Ángel Correa. Para las "Chivas" de Guadalajara, que a pesar de la derrota se mantienen como líderes del torneo, anotó Daniel Aguirre.
Pachuca derrotó 4-2 a Santos Laguna con un triplete de Víctor Guzmán y otro tanto de Carlos Sánchez. Para los "Guerreros" de Santos Laguna anotaron el argentino Lucas Di Yorio y Jonatan Ramírez en su propia portería.
Querétaro venció 3-1 a Necaxa con goles del uruguayo Santiago Homenchenko y doblete del argentino Mateo Coronel. Para Necaxa anotó el argentino Tomás Badaloni.
Mientras que Atlas y Monterrey empataron sin goles.
La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM sea local ante Mazatlán y el vigente campeón Toluca enfrente al Atlético de San Luis.
El viernes, León ganó 1-0 como visitante a Puebla, y Tijuana venció 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez.
Con información de Reuters