América y Cruz Azul empatan en "clásico joven" del fútbol mexicano

América y Cruz Azul, dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, empataron el sábado 1-1 ‌en el llamado "clásico joven", ‌resultado con el que ambos equipos se mantienen en zona que da acceso a la postemporada del torneo Clausura.

A la postemporada o liguilla clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

En el partido correspondiente a ​la decimocuarta jornada del ⁠torneo, disputado en el estadio Banorte de la Ciudad ‌de México, América se puso en ventaja a ⁠los 17 minutos cuando Patricio Salas ⁠se anticipó al defensor argentino Gonzalo Piovi para rematar con la cabeza un centro enviado por Alejandro Zendejas desde el sector ⁠derecho.

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Cruz Azul empató por conducto de Omar Campos, quien ​remató con el muslo un centro enviado ‌por el argentino Carlos Rodolfo Rotondi ‌desde el sector izquierdo en la última jugada de ⁠la primera parte.

Después de los goles, ninguno de los dos clubes generó opciones claras de anotar. La más peligrosa la tuvo América a los 70 minutos con un potente disparo ​de Salas ‌que desvió el portero Andrés Gudiño.

Con la igualada, Cruz Azul llegó a 28 puntos en el segundo lugar de la tabla general, que lidera Guadalajara con 31. Por su parte, las "Águilas" del América registran 19 ⁠unidades en el séptimo sitio.

En los otros partidos que se disputaron el sábado, Tigres UANL goleó 4-1 a Guadalajara con doblete del argentino Juan Francisco Brunetta y otros tantos del uruguayo Rodrigo Aguirre y del argentino Ángel Correa. Para las "Chivas" de Guadalajara, que a pesar de la derrota se mantienen como líderes del torneo, ‌anotó Daniel Aguirre.

Pachuca derrotó 4-2 a Santos Laguna con un triplete de Víctor Guzmán y otro tanto de Carlos Sánchez. Para los "Guerreros" de Santos Laguna anotaron el argentino Lucas Di Yorio y Jonatan Ramírez en su propia portería.

Querétaro venció 3-1 a Necaxa ‌con goles del uruguayo Santiago Homenchenko y doblete del argentino Mateo Coronel. Para Necaxa anotó el argentino Tomás Badaloni.

Mientras que Atlas y ‌Monterrey empataron sin ⁠goles.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM sea local ante Mazatlán y el vigente ​campeón Toluca enfrente al Atlético de San Luis.

El viernes, León ganó 1-0 como visitante a Puebla, y Tijuana venció 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez.

Con información de Reuters