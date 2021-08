Messi habló en PSG: "Tengo las mismas ganas y la misma ilusión que cuando era un nene"

Lionel Messi fue presentado de manera oficial como jugador de PSG. Qué dijo el mejor jugador del mundo tras haber dejado Barcelona y estampar la firma con el equipo francés.

Lionel Messi ya es jugador de PSG. Tras dejar Barcelona de manera repentina, el mejor jugador del mundo armó las valijas y arregló su contrato con el equipo francés por dos temporadas. Este miércoles 11 de agosto, a las 11 horas de la mañana de París y a las 6 de la Argentina, ofreció un testimonio en una conferencia de prensa histórica junto al presidente Nasser Al-Khelaifi.

Antes de que hablara Messi, Al-Khelaifi le dio la bienvenida a "Leo": "Esto es el inicio y ahora arranca el trabajo en el terreno, esto es lo que importa. Leo ha ganado ha tantos trofeos y va a seguir ganando con sus nuevos compañeros". Y advirtió: "Tenemos a uno de los mejores entrenadores del mundo como Pochettino. No quiero hablar mucho más y quiero darte la bienvenida a tí y a tus hijos, me alegra que ahora sea su ciudad favorita".

Y luego llegó la palabra más buscada de las últimas semanas en todo el mundo. Vestido de traje y con una sonrisa, Messi manifestó sus primeras palabras como nuevo jugador de PSG: "Buen día, antes que nada, quiero agradecerle al presidente y decirle que estoy muy feliz. Todos saben de mi salida de Barcelona hace unos días, fue muy duro porque son muchos años y es difícil dejar después de tanto tiempo".

Lionel Messi habló como nuevo jugador del equipo francés en su presentación.

"La felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas y estoy ilusionado de poder entrenar. Estoy entusiasmado desde el primer día que llegué, quiero entrenar y encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa", agregó el crack.

Acerca de su salida del club catalán, manifestó: "Quiero agradecerle al presidente y a todo el club por tratarme bien, cómo se pusieron a disposición tras el comunicado de Barcelona. Fue una situación difícil de arreglar después de todo lo que pasó. Quiero agradecer el trato, estoy muy feliz y con ganas".

Asimismo, "La Pulga" dejó en claro que tiene intenciones de ganar todo lo que el PSG tenga por delante: "Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando. Es un club ambicioso. Veo la plantilla y el cuerpo técnico y mi objetivo es seguir creciendo, seguir dando pasos y consiguiendo títulos. Esperemos poder conseguirlo. Quiero agradecerle a París por mi llegada. Si hacía falta algo era esto. Estoy seguro que vamos a poder pelear por todo para conseguir los títulos. Muchas gracias por estar acá y que arranque todo".

El mensaje de Messi para los hinchas de Barcelona tras su llegada a PSG

Un periodista le consultó qué le diría a los hinchas de Barcelona que no tienen intenciones de enfrentarlo en un partido de Champions League. ¿La respuesta de Messi? Fue la siguiente: "Antes de irme le dije a los aficionados a Barcelona todo el cariño que les tengo, todo lo que pasamos desde chiquito". Y marcó: "Ellos saben que me gusta ganar, que soy un ganador y que tengo intenciones de seguir cumpliendo objetivos. Y no tengo dudas de que PSG tiene intenciones de seguir ganando. En caso de que nos enfrentemos, ojalá que sea con gente y cuando se pueda. Por otro lado, va a ser raro jugar en mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y después veremos".

Por qué Messi eligió jugar en PSG y no en otros de los clubes que lo intentaron fichar

De acuerdo a lo que explicó Messi, en la decisión de fichar por el PSG fue determinante la cantidad de amigos y compatriotas que forman parte del plantel: "El vestuario y el cuerpo técnico influyó mucho. A Pochettino lo conozco hace mucho tiempo y que sea argentino facilita las cosas también, la cercanía... obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el PSG hizo que influyera en mi decisión de elegir este club".

Lionel Messi posó con la camiseta de PSG tras su llegada al club.

El máximo desafío de Messi, ¿adaptarse lo más rápido al cambio de ciudad y de vida junto a su familia?

Messi fue consultado acerca de la mudanza que debió afrontar junto a su esposa Antonela Roccuzzo y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El mejor jugador del mundo opinó sobre su adaptación a París y manifestó: "Espero que mi familia se pueda adaptar al país, es una experiencia nueva, pero estoy preparado. Tengo compañeros dentro del vestuario que me van a facilitar a acostumbrarme". Y una vez más se mostró muy conforme por llegar al club francés: "Estoy muy ilusionado y feliz, con ganas de entrenar y conocer a mis compañeros. Espero poder tener contacto con ellos, entrenar y arrancar. Esto es nuevo para nosotros, pero estoy preparado y mi familia también. Vamos a disfrutar también la ciudad así que estamos tranquilos y felices".

El curioso elogio de Messi para un jugador del plantel de PSG

En la última pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa, Messi debió responder acerca del nivel de Verratti, a quien Barcelona quiso durante varios años en diferentes mercados de pases y que hoy será su compañero en PSG: "Viene demostrando que es un grandísimo jugador, lo viene demostrando en su posición. Es verdad que en Barcelona se lo quiso mucho y muchos años. Y hoy toca que sea al revés, que yo vine a jugar con él. El nivel de él... es un fenómeno, lo pude conocer como persona también y es un chico espectacular. Asimismo, volvió a sacar pecho por la calidad y el talento que hay en el equipo: "No sólo él sino también todo el vestuario: son los mejores jugador del mundo los que están, cada uno en su posición. Ojalá que podamos conseguir el objetivo principal de PSG y también podamos cumplir mi sueño personal".