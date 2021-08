Lionel Messi fue silbado por hinchas de Barcelona en el Camp Nou

En el minuto 10 del partido contra Real Sociedad como local, algunos de los 20 mil fanáticos presentes abuchearon o mostraron indiferencia ante el crack que se acaba de ir a PSG de Francia.

La salida de Lionel Messi desde Barcelona hacia PSG (París Saint-Germain) sigue causando conmoción en el mundo entero, y ahora fueron los propios hinchas catalanes los que se pronunciaron al respecto. Al minuto 10 del partido del debut en la Liga española como local contra Real Sociedad en el estadio Camp Nou, algunos de los 20 mil aficionados ¡silbaron! al crack y otros se mantuvieron indiferentes.

En el breve video que trascendió en las redes sociales se puede advertir claramente cómo, mientras ciertos "culés" ovacionan al mejor jugador de su historia, otros optan por no manifestarse al respecto o hasta por abuchear a "Leo". Sí: increíble pero real...

Por qué Lionel Messi se fue de Barcelona

A pesar de que él mismo reconoció en su conferencia de prensa de despedida que quería seguir en el club al que llegó en el 2000 cuando apenas tenía 13 años, la masa salarial que exige la Liga de España para cada plantel profesional fue determinante para que "La Pulga" no pudiera continuar, más allá de que aceptó una baja del 50%: en su nuevo vínculo iba a ganar 35 millones de euros netos por dos temporadas contra los 70 que percibió en el contrato que venció el 30 de junio de 2021.

"Me pidieron que me bajara el sueldo a la mitad y lo hice, no se me pidió más nada. Yo hice todo lo posible para quedarme, no sé si el club también. Eso que se habla de que me pidieron bajarme otro 30% es todo mentira", puntualizó "Leo" durante su conferencia de despedida de la institución de Catalunya.

El Presidente Joan Laporta fue repudiado en Barcelona

En la previa al encuentro se pudieron observar, en los alrededores del Camp Nou, algunas banderas muy fuertes contra el mandamás de la entidad "Blaugrana", que asumió en marzo de 2021. "Messi en París, tú en Ibiza"; "Laporta Judas, engañaste a D10S" y "El Barça no es tu negocio" fueron algunas de las pancartas que se observaron allí.

Barcelona ganó en su estreno sin Messi

Más allá de la tristeza por el adiós del ídolo argentino, el equipo dirigido por Ronald Koeman sufrió pero se impuso por 4-2 a Real Sociedad con los goles de Gerard Piqué, Martin Braithwaite (2) y Sergi Roberto.