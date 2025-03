Un manifestante apuntado como "barra" cruzó al Gobierno: "Dijeron cualquier estupidez"

Este miércoles 12 de marzo, miles de hinchas auto convocados se movilizaron junto a los jubilados para apoyarlos en su histórico reclamo. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió a las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Policía Federal) para reprimir ferozmente a los manifestantes, bajo la excusa de que eran "barrabravas" y "agrupaciones de izquierda" que "venían preparadas para matar". El Gobierno de Javier Milei le dio su apoyo a pesar de los pedidos de renuncia a la funcionaria por parte de varios sectores de la sociedad.

Sin embargo, de las cinco personas que fueron identificadas en la movilización como"barras", hay por lo menos dos que no tienen ningún vínculo con los "barras". Uno de ellos fue Hugo Bellón, quien en diálogo con el programa Verdades Afiladas en El Destape dejó en claro que no tiene nada que ver con las acusaciones hechas. "En vez de levantar el teléfono y preguntarme, dijeron cualquier estupidez sobre mí", indicó

Bellón fue presidente de Nueva Chicago hasta finales de 2023 y secretario de coordinación de ATE, uno de los gremios que convocó a la movilización. "Voy a denunciarlas. La única forma que tiene el gobierno de seguir aplicando estas políticas es con los palos, los gases y las balas de goma", declaró el ex dirigente, que según el periodista Gustavo Grabia tuvo varios conflictos con la barrabrava durante su estadía en el club. "Tengo el video de la vocera (Laura Alonso, funcionaria de Jorge Macri) hablando en los medios diciendo que nos iban a venir a buscar", sentenció.

Otro supuesto identificado fue Gastón Ruiz, fanático del 'Torito' cuyo nombre circuló entre los barras presentes en la Plaza de los Dos Congresos a pesar de que no estuvo allí. La foto difundida por las autoridades corresponde a otra persona, quien también pertenece a ATE.

Tras la brutal represión, Bullrich le exigió a los clubes que echen a los socios que fueron a marchar

Luego de la salvaje represión en la marcha de jubilados del miércoles, Patricia Bullrich va por más para coartar la libertad de expresión. La ministra de Seguridad de la Nación anunció que le reclamará a los clubes del fútbol argentino que echen a los socios que participaron de la protesta por el ajuste a jubilados.

En el marco de una conferencia de prensa para explicar los detalles del fondo de emergencia para asistir a los damnificados por el temporal de Bahía Blanca, la funcionaria reveló la nueva movida autoritaria que prepara desde el Gobierno nacional. "Nosotros vamos a pedirle, formalmente, a todos los clubes que, cuyas hinchas participaron, una declaración de repudio y que expulsen a todos los asociados que participaron de la marcha”, comenzó diciendo, acompañada del ministro de Defensa, Luis Petri.

Por otro lado, Bullrich negó los rumores que señalaban un diálogo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Sin embargo, reconoció las acciones que tomó la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, a cargo de Franco Berlín: "Estuvieron los días previos llamando a las dirigencias de los clubes. Ellos dijeron que no tuvieron nada que ver, creo que es posible que el director de Eventos Deportivos haya hablado con Tapia. A mí Tapia no me llamó ni hablé con él”.