En plena crisis en San Lorenzo, Tinelli se toma licencia como presidente

San Lorenzo no está atravesando un buen momento futbolístico e institucional. Las arcas del club están cada vez más en rojo, el equipo quedó fuera de todos los torneos que disputó y se quedó sin director técnico. A todo eso habrá que sumarle que Marcelo Tinelli pidió una licencia de su rol como presidente, información que comunicó a todos sus seguidores y los hinchas del Cuervo a través de sus redes sociales: "He tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de Presidente del Club San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección de 2019".

Hace tan solo unas semanas, distintos portales de espectáculos aseguraban que El Trece le había puesto un ultimátum a Marcelo Tinelli para que dejara San Lorenzo y se dedicara de lleno al regreso de Showmatch, el programa con el que el canal del Grupo Clarín pretende volver a pelearle el rating a Telefe. Los días pasaron y se fueron conociendo cada vez más novedades sobre la vuelta del ciclo de Tinelli, pero no así con respecto a su posible salida del club que preside desde el 2019. Su lugar lo ocupará el vicepresidente del club, Horacio Arreceygor, secretario general de SATSAID.

Sin información precisa sobre cuánto durará la licencia, Marcelo Tinelli remarcó que tomó esta determinación porque no podrá dedicarle al club todo el tiempo que se requiere en este difícil momento, ya que su vuelta a Showmatch le demandará "entre 10 y 12 horas diarias de trabajo". De la misma manera, el conductor no hizo mención tampoco a qué ocurrirá con su rol como presidente de la Liga Profesional de Fútbol, donde todo parece indicar que seguirá en sus funciones. Vale aclarar que no hay ningún impedimento legal para que Tinelli continúe presidiendo la liga loca.

Luego de comunicar su decisión, las redes sociales explotaron con críticas de la gran mayoría de socios e hinchas de San Lorenzo, que ven con preocupación el presente de la institución, con una deuda que supera los 50 millones de dólares. Inclusive el gran proyecto que desvela a los cuervos, la Vuelta a Boedo con el estadio está estancada desde hace varios meses.