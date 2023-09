El inesperado sincericidio de Bielsa tras el debut con Uruguay: "Nada de lo que el equipo demostró"

Marcelo Bielsa reconoció que no se fue del todo conforme con el rendimiento de Uruguay, luego de la victoria 3 a 1 ante Chile.

Marcelo Bielsa tuvo su tan ansiado debut al mando de la selección de Uruguay y, tras una buena victoria ante Chile, demostró su sinceridad. El entrenador argentino reconoció que nada de lo que se observó de su equipo fue producto del trabajo.

El regreso de Bielsa a la escena futbolística, luego de su salida de la Premier League en 2022, generó expectativa e ilusón en el pueblo "Charrúa" por su trayectoria y experiencia. Si bien su seleccionado mostró ratos de buen juego y tuvo un auspicioso estreno en Eliminatorias Sudamericanas, el "Loco" no ocultó su honestidad brutal.

La revelación de Bielsa sobre el trabajo en Uruguay

Minutos después de finalizado el encuentro en el estadio Centenario, donde la "Celeste" ganó con dos goles de Nicolás De la Cruz y uno de Federico Valverde, Bielsa se presentó en conferencia de prensa para hablar con más de 30 periodistas. Al ser consultado sobre si estaba conforme con las transiciones de defensa a ataque de su equipo, el DT expresó: "No es algo que lo hayamos trabajado”.

Y, como si fuera poco, fiel a su estilo, remarcó: "Eso tiene que ver con el estilo de los jugadores y sus cualidades. En realidad el entrenamiento fue un solo día, así que por más que estuvimos más días juntos, por los viajes, las necesidades de descanso, posterior al partido del fin de semana en sus clubes, solamente pudimos entrenar un día. Nada de lo que el equipo mostró fue producto de la influencia del trabajo".

Ante la sorpresa de sus declaraciones, un cronista le pidió más profundidad en su pensamiento: "Todas las fechas FIFA responden a la misma estructura, el jugador juega el fin de semana, viaja y en el mejor de los casos tiene un entrenamiento. Si el partido hubiese sido el jueves, no hubiese habido entrenamiento. Entrenamiento en el sentido de que se exige consumo de energía y eso se hace después del descanso del partido que jugaron en sus clubes y previo al de selección. Así que a mí me gusta el estilo de los jugadores uruguayos, pero el modelo de juego lo imponen las individualidades, no el entrenador”.

Más allá de que Uruguay venció con contundencia al conjunto trasandino, Bielsa reconoció que no se fue del todo conforme con el rendimiento: "Llevó 15 minutos poder dominar el partido y después del gol de ellos hubo un segmento del partido donde sufrimos. El partido podría haber poder terminado con una diferencia mayor a favor nuestra, pero también con una diferencia menor a favor nuestra".