Julián Álvarez lo reemplazó en Manchester City y se pudrió todo con Guardiola: "Llorando"

Julián Álvarez lo reemplazó en Manchester City y se pudrió todo con Pep Guardiola antes de la llegada de Erling Haaland a la Premier League. Qué pasó con una de las exestrellas del equipo.

Un jugador que debió irse de Manchester City, tras las llegadas de Julián Álvarez y Erling Haaland, atacó a Pep Guardiola. Una temporada después de haberse marchado del vigente campeón de Europa, una figura de nivel internacional sacó a la luz las dificultades que tuvo con el entrenador catalán en la convivencia en los últimos tiempos en Inglaterra.

El protagonista es nada menos que Gabriel Jesús, delantero brasileño de su Selección y del Arsenal. El jugador de 26 años recordó una anécdota puntual que le tocó vivir en la intimidad con el ex-Barcelona, reconoció que su etapa con "Los Ciudadanos" ya estaba cumplida luego de seis campañas y hasta se descargó a pura emoción.

Gabriel Jesús dejó Manchester City ante la llegada de Julián Álvarez y liquidó a Guardiola: "Una cosa loca"

Durante la entrevista en el podcast Denilson show con su compatriota y exjugador, el atacante recordó el sufrimiento sobre el cierre de la etapa en Inglaterra y admitió los problemas con Pep. De hecho, comentó que el director técnico “hubo un partido de Champions League ante PSG en casa, en el que puso a (Oleksandr) Zinchenko como falso 9... una cosa loca". "El día anterior ni siquiera lo ubicó en la práctica, me puso a mí como goleador. Zinchenko incluso bromeó conmigo: ‘Ese día me sentí mal por tí’”, profundizó acerca del futbolista ucraniano que en realidad es lateral o mediocampista por la izquierda.

Jesús y Guardiola, una relación turbulenta en el City.

El paulista puntualizó acerca de aquella cuestión que “dos horas antes del partido hubo una charla del equipo" y se explayó: "Luego comimos, descansamos 30 minutos y fuimos al partido". "Nos dijo cuál iba a ser el equipo... ni siquiera comí. Me fui directo a la habitación, llorando, y llamé a mi mamá para hablar: ‘Me quiero ir. Me voy a casa porque puso a Zinchenko y no a mí’. Me volví loco”, amplió el ex-Palmeiras.

Jesús repasó que, pese a sus actuaciones destacadas en los pocos minutos que jugaba, no lograba convencer a Pep: “Ni siquiera calenté, me sentía mal. Cinco minutos después de que Kylian Mbappé anotara el 1-0, (Guardiola) me llamó. Di una asistencia y convertí para que lo diéramos vuelta 2-1. En el siguiente partido (triunfo 2-1 ante Leipzig en la Champions), pensé que iba a jugar y no...". "Hubo mucho de eso con él y no es fácil, pero uno evoluciona. Es realmente difícil. Ahí fue cuando decidí que no quería estar más, decidí irme”, sentenció el delantero.

Los números de Gabriel Jesús en Manchester City