Sorpresa en el rugby: Los Pumas serán locales en Inglaterra

Insólito: Los Pumas serán locales en Inglaterra.

Los Pumas serán locales en un partido en Inglaterra, en un hecho absolutamente inesperado y vergonzoso para la Selección Argentina mayor de rugby. El equipo dirigido por Felipe Contepomi será anfitrión en un encuentro en el emblemático estadio de Twickenham (Londres), por lo que ello ya disparó la polémica entre los hinchas a través de las redes sociales.

Es que entre agosto y octubre de este 2025, el plantel albiceleste participará en una nueva edición del Rugby Championship. Como es habitual, el combinado nacional tendrá tres encuentros como local y tres como visitante. En las últimas horas, la Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció una sorpresiva sede para el duelo ante Sudáfrica, que se dará en la sexta y última jornada.

El choque con Sudáfrica será el sábado 4 de octubre desde las 11 horas de Argentina en Twickenham, Londres. Si bien oficialmente desde la UAR no difundieron los motivos exactos de esta llamativa determinación, su presidente Gabriel Travaglini explicó que "para la Unión Argentina de Rugby es un honor que Los Pumas tengan la oportunidad de enfrentar a los Springboks, los actuales campeones del mundo, en el mítico estadio de Twickenham, conocido como la Catedral del Rugby".

Además, el titular de la UAR aseveró: "Agradecemos a la World Rugby y SANZAAR por esta oportunidad, que representa un reconocimiento al crecimiento y al nivel de nuestro rugby, y nos ayuda a seguir fortaleciendo el desarrollo del rugby argentino". Y concluyó: "Sin duda, será una experiencia inolvidable para nuestros jugadores y una gran oportunidad para mostrar nuestro rugby a todos los fans del mundo”.

¿Por qué Los Pumas serán locales en Inglaterra contra Sudáfrica en 2025?

Si bien las autoridades no esclarecieron las razones de esta decisión, se estima que es porque la gran mayoría de los rugbiers del Seleccionado argentino juegan en Europa y, como el duelo será sobre el final del año, no quieren exponerlos a viajes tan largos para disputar un solo compromiso de la última fecha del Championship. Si bien la medida es curiosa y muy polémica, no se descarta que se realice cada vez con más frecuencia a partir de ahora, para evitar así un desgaste excesivo de los jugadores en el cierre de cada temporada.

El antecedente de Los Pumas como locales en Inglaterra

Será el segundo partido de la historia del Rugby Championship que se jugará fuera de los países participantes, con la Selección Argentina otra vez como protagonista. Es que el anterior cotejo también había sido en Twickenham en el 2016, en el triunfo 33-21 de Australia sobre el elenco sudamericano.

El cfixture de Los Pumas en el 2025

Los Pumas vs. British & Irish Lions: 20 de junio (Dublin, Irlanda).

Los Pumas vs. Inglaterra: 5 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Inglaterra: 12 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Chile: 20 de julio (fecha y sede a confirmar).

Rugby Championship