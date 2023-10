Ranking de World Rugby: en qué puesto están Los Pumas tras ganarle a Gales

Con el triunfo ante Gales, Los Pumas no solo lograron llegar a las semifinales del Mundial de Rugby. También escalaron posiciones en el Ranking Mundial.

El Mundial de Rugby 2023 está en plena ebullición y, como era de esperar, los resultados de los cuartos de final han sacudido el ranking mundial. En ese contexto, Los Pumas con su victoria crucial contra Gales, no solo aseguró su lugar en las semifinales donde se enfrentarán a los All Blacks. También ha tenido un impacto significativo en el ranking mundial de rugby.

Por eso, en este artículo te contamos en qué puesto quedaron Los Pumas en el ranking, como está el Top 10 y los cambios que hubo tras los partidos de cuartos de final.

¿Qué puesto tienen Los Pumas en el ranking?

Los cambios en el ranking no se limitan a Los Pumas. De hecho, los cuartos de final han sido un verdadero terremoto para el Top 10 del ranking mundial, con movimientos sorprendentes que han reconfigurado la jerarquía del deporte a nivel global. Irlanda, que había mantenido el primer puesto durante 15 meses, sufrió una derrota agónica por 28-24 contra los All Blacks. Este revés no solo marcó el fin de su sueño mundialista sino que también los llevó al tercer lugar del ranking. Los All Blacks, por su parte, saltaron del cuarto al segundo lugar.

Los Pumas, que venían en el octavo lugar, ascendieron al séptimo puesto tras su victoria sobre Gales. Los galeses, que estaban por encima de Argentina, ahora están en el octavo lugar. Sin embargo, Sudáfrica fue el gran ganador de esta etapa del torneo. Su ajustada victoria de 29-28 sobre Francia, sumada a la caída de Irlanda, los catapultó al primer lugar del ranking mundial. Francia, el anfitrión del torneo, descendió del segundo al cuarto lugar.

Inglaterra, que venció a Islas Fiyi por 30-24, subió del sexto al quinto puesto. En contraparte, Escocia salió del top 5 tras quedar eliminada en la fase de grupos, compartiendo grupo con Irlanda y Sudáfrica. Australia y Fiyi completan el top 10, ocupando el noveno y décimo lugar respectivamente. Ambos equipos han tenido actuaciones destacadas, pero no lo suficiente como para romper la barrera del top 8 y mantienen sus posiciones

Con las semifinales en el horizonte, todo está en juego. Los Pumas tienen una oportunidad dorada para seguir escalando en el ranking si logran vencer a los All Blacks. Sin duda, los próximos partidos serán cruciales para determinar no solo al próximo campeón del mundo, sino también la configuración del ranking mundial de rugby.

El Top 10 del World Ranking de Rugby

El top 10 del World Ranking de Rugby.