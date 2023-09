Montoya elogió a Messi y la Selección a horas del debut en el Mundial de Francia: "Inspira al resto"

Julián Montoya destacó la conexión del seleccionado de Scaloni con los hinchas y reconoció que desean hacer lo mismo en el rugby.

Julián Montoya, capitán de los Pumas, reconoció la importancia del contacto con la gente que tiene la Selección Argentina y resaltó la inspiración que genera Lionel Messi. A horas del debut en el Mundial de Francia 2023, el sábado ante Inglaterra, uno de los emblemas del rugby argentino tiene las cosas claras para trascender como equipo.

El seleccionado de rugby se encuentra a la espera de lo que será un momento más que especial. El inicio de la Copa del Mundo es el resultado de un ciclo largo de cuatro años, en los que pusieron horas de entrenamiento y sacrificios personales y colectivos. Si bien, los jugadores intentan no hacer declaraciones públicas, Montoya, alguien que suele demostrar con el ejemplo, se tomó un tiempo para recalcar al equipo "Albiceleste" de fútbol.

Los elogios de Montoya a la Selección Argentina y Messi

En una entrevista con el medio inglés Daily Mail, el experimentado hooker, que jugará su tercera Copa del Mundo, fue consultado sobre la locura que provoca el equipo de Lionel Scaloni y reconoció que es un ejemplo a seguir en el deporte que practica: "Es bueno que se hayan agotado las entradas en todas partes, porque demuestra que el equipo está en contacto con la gente. Queremos hacer lo mismo en el rugby”.

Luego, el jugador de 29 años surgido de Newman, habló sobre el mejor jugador del mundo y la importancia de que exista unión no solo entre el grupo: "La forma en que el equipo de fútbol se conecta con el país es asombrosa. Cuando Messi juega, inspira al resto del equipo, pero no se trata sólo de un jugador. En los premios, Argentina tuvo al mejor jugador, al mejor entrenador, al mejor portero… ¡al mejor público!".

Montoya y un enorme reconocimiento al seleccionado argentino de fútbol.

Además, Montoya resaltó el trabajo que viene haciendo la Selección desde hace algunos años: "Es una meritocracia. Ves su proceso, hacen las cosas correctamente, esfuerzo, confiar unos en otros, y pensás: ´Queremos ser como ellos'. La gente vendía sus autos o hipotecaba sus casas sólo para ir a verlos jugar".

Para finalizar, sobre su alta estima del equipo campeón del mundo, reflexionó: "Argentina no estaba en un muy buen lugar en términos de su economía. Cuando cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires a festejar, todas con una sonrisa en el rostro, no importó a qué partido político apoyaran. Fue simplemente felicidad. No es normal ver eso. Cuando lo ves, querés imitarlo".

Calendario y fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby

Este campeonato comenzará desde el viernes 8 de septiembre y finalizará el próximo 28 de octubre en un mes en el cual se van a disputar 48 partidos en 51 días de duración. El combinado argentino estará disputando el Mundial de Francia 2023 en el Grupo D junto a Inglaterra, Samoa, Japón y Chile.

Serán cinco partidos en los cuales el equipo nacional deberá cosechar puntos importantes que le permitan meterse dentro de los dos primeros lugares para así disputar la instancia de los cuartos de final del certamen.

El camino iniciará ante los ingleses en un juego que está pautado para celebrarse el próximo 9 de septiembre en la ciudad de Marsella y que se realizará desde las 16 (horario argentino). Luego, el segundo desafío será frente a Samoa, el 22 de septiembre, en un juego que comenzará a las 12.45 (horario argentino) y se desarrollará en Saint-Étienne.

Ya para la tercera fecha, el rival a enfrentar será el conjunto de Chile en Nantes el sábado 30 de septiembre en un duelo que tendrá su inicio a partir de las 10 horas de la mañana de Argentina. Finalmente, la cuarta y última jornada será contra el seleccionado de Japón, el próximo domingo 8 de octubre, a las 8 horas de la mañana.

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella.

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.