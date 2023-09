Los Pumas vs. Chile: fecha, hora y TV en vivo por la fecha 3 del Mundial de Rugby 2023

El seleccionado argentino en el Mundial de Rugby 2023 enfrenta a Chile en un duelo clave por sus aspiraciones a seguir avanzando. Todo lo que hay que saber del próximo partido de Los Pumas.

Tras el importante triunfo de Los Pumas ante Samoa en el Mundial de Rugby 2023, el equipo argentino se encuentra en una posición crucial. Enfrentará a Chile en un duelo donde están obligados a ganar si quieren soñar con avanzar a cuartos de final.

Por eso, en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este trascendental encuentro para la Selección Argentina de rugby: cuándo juegan, fecha y horario, TV en vivo, cómo llegan a este partido y qué necesitan Los Pumas para clasificar.

¿Cuándo juegan Los Pumas contra Chile en el Mundial 2023?

El partido entre Los Pumas y Chile por la tercera fecha del Mundial 2023 de Rugby se llevará a cabo el próximo sábado 30 de septiembre a las 10:00hs (hora argentina) en el estadio Stade de la Beaujoire en Nantes. El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y Star+.

Los Pumas vienen de un triunfo clave ante Samoa, con un marcador de 19-10. Este resultado les dio un respiro después de su derrota inicial ante Inglaterra y los posiciona con 4 puntos en el Grupo D. Actualmente, Inglaterra lidera el grupo con 14 puntos, seguido de Samoa y Japón con 5 puntos cada uno (aunque con un partido menos). Los Pumas necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente fase, donde sólo clasificarán los primeros dos equipos de cada zona.

Tras el importante triunfo ante Samoa, Michael Cheika, entrenador de Los Pumas, declaró: "Estábamos con mucha presión y había mucho en juego y por eso me gustó. Nos vamos contentos por haber ganado de esta manera. No jugamos mal, hicimos muchas cosas buenas, como la presión alta en defensa. Sin embargo, necesitamos estar más efectivos en ataque y no me gustó que permitamos el try".

Chile, por su parte, no ha tenido un buen desempeño en el torneo y se encuentra en la última posición del grupo sin puntos, tras perder sus tres encuentros. Sin embargo, no se debe subestimar a ningún rival en una competencia de este calibre y Los Pumas tendrán un duelo que se presume complejo en la previa. Luego del partido contra Chile, Los Pumas cerrarán su participación en la fase de grupos enfrentando a Japón el domingo 8 de octubre, con lo cual un triunfo podría dejar al equipo dirigido por el entrenador australiano en una buena situación para afrontar ese trascendental partido.

Los Pumas vs Chile: ficha técnica

Los Pumas vienen de un importante triunfo 19-10 ante Samoa