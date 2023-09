Los Pumas: el plan de Inglaterra para arruinar el debut argentino del Mundial de Francia 2023

Steve Borthwick, Coach de Inglaterra, incluiría varias caras nuevas para el duelo clave los Pumas en el Mundial de Francia 2023.

Mientras los Pumas esconden hasta último momento la formación para el debut del Mundial de Francia 2023, Inglaterra dio algunos indicios sorpresivos para el encuentro del sábado. El Coach Steve Borthwick incluiría ante Argentina a jugadores que no vienen siendo protagonistas en el equipo titular en 2023.

El Grupo D tendrá su inicio con un partido que puede definir rápidamente el rumbo. El seleccionado "Albiceleste" y "La Rosa" son, por varias razones, los equipos más fuertes de dicha zona y se verán las caras el próximo sábado, en Marsella desde las 16. Hasta el momento, el entrenador del equipo argentino, el australiano Michael Cheika, no dio indicios de los XV que estarán desde el comienzo, pero su rival ya dio información que podría ser determinante de cara al partido.

Las sorpresas que prepara Inglaterra vs. Los Pumas

En el entrenamiento de esta semana, Borthwick, que se hizo cargo del combinado inglés en diciembre de 2022 y llega cuestionado a la Copa del Mundo por malos resultados, hizo modificaciones que llamaron la atención en la prensa británica. A falta de tres días del estreno en el Mundial, el entrenador incluyó jugadores que no fueron tenidos en cuenta en el pasado reciente.

Según informaró el medio The Independent, el pilar derecho Dan Cole ingresaría en lugar de Kyle Sinckler. Lo llamativo de esta decisión es que, el primera línea de 36 años que se había retirado del seleccionado en 2022, fue citado por Borthwick para el nuevo proceso y no jugó ningún Test Match desde el inicio este año. El hooker seguirá siendo Ellis Genge, mientras que el pilar izquierdo será Jamie George.

Dan Cole, la sorpresa para el debut ante los Pumas.

Entre los forwards no habría más sorpresas, ya que Maro Itoje, Ollie Chessum, Courtney Lawes, Tom Curry y Ben Earl se compartirán el resto del pack. Vale recordar que, Billy Vunipola, habitual octavo titular, no estará disponible para el debut debido a una suspensión impuesta por World Rugby, tras un golpe en el encuentro ante Irlanda.

Los backs, por su parte, también contarán con una extraña modificación. Alex Mitchell, que se metió en la convocatoria a último momento por la lesión de Jack van Poortvliet, se quedaría con el puesto de medio scrum. El entrenador lo elegiría por encima de Ben Youngs y Danny Care, dos los jugadores más experimentados del plantel y que ya jugaron tres campeonatos del mundo.

Otra de las sorpresas, teniendo en cuenta los últimos Test Match, será el ingreso de Jonny May. El jugador de 33 años, que ingresó en la lista en lugar del lesionado Anthony Watson, ocuparía uno de los puestos de wing y, el restante, se lo adueñaría Elliot Daly.

La probable formación de Inglaterra vs. Los Pumas

1- Ellis Genge, 2- Jamie George, 3- Dan Cole, 4- Maro Itoje, Ollie Chessum, 6- Courtney Lawes (C), 7- Tom Curry, 8- Ben Earl, 9- Alex Mitchell, 10- George Ford, 11- Elliot Daly, 12- Manu Tuilagi, 13- Ollie Lawrence, 14- Jonny May, 15- Freddie Steward.

El calendario de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023: partidos, fechas y horarios

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella.

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.