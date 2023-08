Sonríen los Pumas: otra estrella de Inglaterra no estará en el debut del Mundial de Francia

El seleccionado argentino sabe que su primer rival de la Copa del Mundo no contará con dos de sus mejores jugadores.

En medio de la preparación para el debut en e Mundial de Francia, los Pumas recibieron una importante noticia. La World Rugby (W.R.) informó la suspensión de Billy Vunipola por tres semanas, por lo que se perderá el debut de la Copa del Mundo ante el seleccionado argentino.

El equipo nacional tiene la cabeza puesta en el último amistoso del próximo sábado frente a España, previo al estreno mundialista del 9 de septiembre en Marsella. Sin embargo, también miran de reojo todo lo que sucede con respecto a fallos del órgano madre de la disciplina y se conoció una hecho que los toca de cerca.

Un nuevo suspendido en Inglaterra

Luego de confirmarse la suspensión de cuatro semanas para Andy Farrell, que había sido perdonado en primera instancia por un Comité de Disciplina del Seis Naciones, se sumó un nuevo dolor de cabeza para el conjunto de "La Rosa". Es que en el encuentro ante Irlanda del pasado fin de semana, Vunipola recibió la tarjeta amarilla por golpear a Andrew Porter pero, por la regla Búnker, el TMO decidió expulsarlo definitivamente de la cancha y aparecieron los fantasmas de que pudiera ser sancionado por varias semanas.

Tras analizar la acción con especialistas, la W.R. confirmó que el octavo de 30 años se perderá los siguientes tres partidos. De esta manera, no llegará con los plazos y no estará en el debut frente a Los Pumas, ya que al equipo inglés solo le queda un partido amistoso por disputar, este fin de semana ante Fiji en Twickenham. Sin embargo, el tercer encuentro está por definirse debido a que, en caso de que asistia al Programa de Intervención de Entrenadores de World Rugby, Vunipola podría estar disponible frente a Japón, el segundo cotejo del Mundial.

El comunicado de World Rugby sobre la sanción a Vunipola

El número 8 de Inglaterra, Billy Vunipola, compareció ante un Comité Judicial independiente a través de un enlace de video después de haber [recibido una tarjeta roja/sido citado] por un acto de juego sucio contrario a la Ley 9.13 (Un jugador no debe tacklear a un oponente temprano, tarde o peligrosamente. El tackle peligroso incluye, entre otros, tacklear o intentar tacklear a un oponente por encima de la línea de los hombros, incluso si el tackle comienza por debajo de la línea de los hombros) en el partido de la Summer Nations Series entre Irlanda e Inglaterra el sábado 19 de agosto de 2023.

El Comité Judicial independiente formado por Roddy Dunlop KC – Presidente (Escocia), Frank Hadden (Escocia) y Jamie Corsi (Gales) escuchó el caso, considerando todas las pruebas disponibles y las presentaciones del jugador y su representante.

El jugador admitió que había cometido un acto de juego sucio merecedor de tarjeta roja.

Sobre esa base, el Comité aplicó el punto de sanción mínimo obligatorio de World Rugby para juego sucio que resulta en contacto con la cabeza. Esto resultó en un punto de partida de una suspensión de seis semanas.

Habiendo reconocido factores atenuantes, incluido su historial previo ejemplar, disculpa inmediata y remordimiento, y notado la ausencia de factores agravantes, el Comité redujo la pena de seis semanas en tres, que se cumplirá como lo siguiente dado el próximo calendario del jugador: Inglaterra vs Fiji (26 de agosto de 2023), Inglaterra vs Argentina (9 de septiembre de 2023) e Inglaterra vs Japón (17 de septiembre de 2023).

El jugador puede solicitar participar en el Programa de Intervención de Entrenadores de World Rugby para sustituir el partido final de su sanción por una intervención del entrenador destinada a modificar técnicas específicas y cuestiones técnicas que contribuyeron al juego sucio.

El jugador tiene derecho a apelar dentro de las 48 horas siguientes a la emisión de la decisión completa por escrito.