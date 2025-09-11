Los Pumas: Contepomi confirmó la formación con varios cambios para enfrentar a Australia

Los Pumas: los cambios que confirmó Felipe Cobtepomi en la formación para el segundo partido ante Australia, por el Rugby Championship.

Los Pumas quieren sacarse la espina de la derrota sufrida el pasado fin de semana y Felipe Contepomi buscará sorprender a Australia. Para la revancha que se disputará este sábado en Sídney, el entrenador del seleccionado argentino confirmó la formación con tres cambios con respecto al equipo que cayó en Townsville, para intentar salir del fondo de la tabla del Rugby Championship 2025.

Las modificaciones que más se destacan, a priori, estarán entre los forwards. En primer lugar, el regreso a la titularidad de Guido Petti en lugar de Franco Molina en la segunda línea, lo que refleja una búsqueda del coach de tener más presencia física en el pack con el experimentado jugador de Harlequins. Además, otro cambio relevante es el ingreso de Joaquín Oviedo como octavo en reemplazo de Pablo Matera, que esperará su chance desde el banco de suplentes.

La última variante se dará entre los backs, más precisamente en una de las puntas de la cancha. Rodrigo Isgró, de buena primera temporada en la Premiership de Inglaterra, saldrá desde el inicio como wing en la posición que ocupó Bautista Delguy en la caída ante los Wallabies, mientras que en el otro wing volverá a estar Mateo Carreras.

En la conducción del equipo, Contepomi vuelve a confiar en Gonzalo García y Santiago Carreras. Con la ausencia por lesión de Tomás Albornoz, el cordobés que jugó la última temporada en Gloucester es un jugador que puede ponerse el equipo al hombro por su jerarquia e inteligencia a la hora de tomar decsiones.

Luego, el resto del equipo será el mismo que estuvo en Townsville, con las presencias destacadas Julián Montoya (capitán), Marcos Kremer y Juan Martín González entre los forwards. mientras que Juan Cruz Mallía será el fullback, y la pareja de centros volverán a conformarla Lucio Cinti y Santiago Chocobares.

La formación de Los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship

1-Mayco Vivas, 2-Julián Montoya (C), 3-Joel Sclavi, 4-Guido Petti, 5-Pedro Rubiolo, 6-Juan Martín González, 7-Marcos Kremer, 8-Joaquín Oviedo; 9-Gonzalo García, 10-Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12-Santaiago Chocobares, 13-Lucio Cinti, 14-Rodrigo Isgró, 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Franco Molina, 20- Pablo Matera, 21- Agustín Moyano, 22- Justo Piccardo, 23- Ignacio Mendy.

El plantel de Los Pumas para visitar a Asutralia por el Rugby Championship

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sídney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

