Los Pumas 7's históricos: se consagraron bicampeones del Circuito Mundial

Los Pumas 7's hicieron historia: el conjunto de Santiago Gómez Cora se consagró bicampeón mundial del Circuito de Seven.

Los Pumas 7's volvieron a escribir una página grande en la historia del rugby argentino. Luego de la victoria 19-12 ante Gran Bretaña, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora clasificó a las semifinales del Seven de Singapur y, como si fuera poco, se consagró bicampeón del Circuito Mundial, que tendrá su definición en Estados Unidos.

El seleccionado argentino llegaba al torneo asiático con todo preparado para coronarse en la fase regular, gracias a la tremenda actuación que tuvo desde que comenzó la temporada en diciembre pasado. Después de la derrota en el debut ante Sudáfrica 26-24, el conjunto "Albiceleste" salió con todo contra los europeos y sacó a relucir su mejor versión.

Con un primer try de Marcos Moneta, que corrió toda la cancha con una velocidad digna de su capacidad, luego Joaquín Pellandini amplió el marcador rompiendo la línea de ventaja por el costado adversario, dejando el score 12-0 para Argentina.

Si bien los británicos descontaron con un try de Charlton Kerr y la conversión de Will Homer para el 12-7, antes del final del primer tiempo Matías Osadczuk quebró la defensa con un feroz potencia y apoyó el tercer try. Pellandini convirtió y Los Pumas se fueron al descanso ganando por 19-7, un resultado merecido por lo sucedido hasta ese momento.

En el segundo tiempo, los argentinos mantuvieron los embates de Gran Bretaña, que solo pudieron anotar un try gracias a Tom Williams. Aunque la tarjeta amarilla a Matteo Graziano puso en duda el resultado, Argentina sostuvo la ventaja a pura personalidad, se llevó el triunfo y se aseguró el bicampeonato del Seven World Series.

La victoria le permitió a Los Pumas asegurarse la clasificación a semifinales por ser grupos intregrados por tres equipos, instancia en la que enfrentarán a Fiji este domingo. Además, gracias a haber ganado tres de las seis etapas, Argentina consiguió el primer puesto y, en mayo, jugará la gran final en Los Ángeles para buscar ser el campeón de la temporada.

El plantel de Los Pumas 7's

Santiago Álvarez.

Tomás Elizalde.

Agustín Fraga.

Luciano González.

Matteo Graziano.

Alejo Lavayén.

Santiago Mare (c).

Marcos Moneta.

Matías Osadczuk.

Joaquín Pellandini.

Facundo Pueyrredón.

Germán Schulz.

Tobías Wade.

Santino Zángara.

Los grupos del Seven de Singapur

Grupo A: Argentina, Gran Bretaña, Sudáfrica.

Grupo B: Francia, Irlanda y Kenia.

Grupo C: Australia, España y Uruguay.

Grupo D: Fiji, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Los Pumas: cómo será el Centro de entrenamiento que World Rugby ayudará a construir

La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó el lunes la construcción del Centro Nacional de Rugby (CNR), un ambicioso proyecto que el deporte venía esperando desde hacía décadas para tener su propio espacio y desarrollo. El lugar cuenta con una extensión de 10 hectáreas, ubicado en Los Cardales, y será casa de Los Pumas y de los distintos seleccionados de la unión.

Según informó la UAR, para llevar a cabo el Centro Nacional de Rugby se usarán "recursos concedidos por World Rugby", que fueron específicamente enviados para este plan. Con las obras en plena ejecución, los dirigentes prevén que los trabajos demandarán alrededor de de 20 meses, por lo que se fijó noviembre de 2026 como la fecha de finalización. En el evento de presentación, Gabriel Travaglini (Presidente de la UAR), Sol Iglesias (Gerente General de la UAR) y Agustín Pichot (Miembro del Consejo de World Rugby y ex EXCO de SANZAAR) fueron los directivos que dieron precisiones sobre el nuevo centro de rugby.

En uno de los videos presentados en la conferencia de prensa, se observó que el CNR tendrá un edificio principal de dos plantas, de 10.972 m2, un sector semicubierto para un quincho (de 200 m2), un depósito (de 600 m2 ), y las cinco canchas de césped natural y una cancha de césped sintético. Además, habrá consultorios médicos, espacios especiales para kinesiología, psicología y nutrición de los atletas, oficinas deportivas, salas para los cursos de capacitación, un auditorio, un comedor, habitaciones con espacio para 60 deportistas, un gimnasio de alta complejidad, salas de descanso y recreación, salas de video, estudio para producciones, y vestuarios para equipos y para discapacitados.

La idea de la UAR con este espacio es centralizar todas las actividades de la federación, poder optimizar los recursos humanos y la capacidad organizativa del deporte y, según dirigentes, "poner foco en la excelencia de los jugadores y el juego". Además, los distintos actores del deporte que colaboran en diferentes áreas, como los árbitros, preparadores físicos, y otros colaboradores, tendrán su lugar para desarrollarse.

El CNR recibirá, especialmente, a todos los seleccionados y equipos que están bajo la órbita de la UAR: Los Pumas, Los Pumas 7’s, Las Yaguaretés, Los Pumitas, Pampas, Argentina XV y las distintas academias de desarrollo. Según se informó, el centro también se aprovechará para realizar distintos cursos, como Rugby Seguro, Conecta Rugby, de Rugby Conciencia y Cultura.