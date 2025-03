Los Pumas 7's dieron otro golpe en el Seven de Hong Kong y rompieron una mala racha

Los Pumas 7's volvieron a arrollar a Irlanda, como en fase de grupos, y se metieron en semifinales del Seven de Hong Kong.

Los Pumas 7's volvieron a tener una gran actuación y confirmaron el gran presente que atraviesan. El seleccionado argentino de rugby venció a Irlanda por 22 a 14 y se clasificó a las semifinales del Seven de Hong Kong, fase en la que se enfrentará a Australia. El equipo de Santiago Gómez, además, logró romper un maleficio de 21 años sin estar entre los cuatro mejores en el torneo asiático.

Después de la gran victoria 35 a 7 sobre Fiji, que permitió cerrar el Grupo A con puntaje ideal, Argentina salió a jugar contra los europeos con el sistema y la mentalidad de siempre. Si bien el marcador deja una cierta paridad, no fue lo que se vio en el trámite de los dos tiempos, ya que los argentinos dominaron en casi todos los aspectos del juego.

Con tries de Marcos Moneta y Luciano González, Los Pumas se fueron al descanso del entretiempo por 10 a 0 y, al comienzo de la segunda parte, gracias a un try de Matías Osadczuk dejó aún más tranquilidad. Irlanda reaccionó y acortó diferencias apoyando una vez en el ingoal argentino, pero no fue suficiente, ya que el seleccionado sacó a relucir toda su experiencia, terminó defendiéndose con la pelota y liquidó la historia por el último try de Agustín Fraga, el cuarto y definitivo del partido.

La "Albiceleste", con esta victoria, logró un hecho que no pasa desapercibido: pudo cortar una extensa racha de nueve partidos perdidos de forma consecutiva en cuartos de final en Hong Kong. La última vez que había accedido a semifinales fue en 2004, cuando cayeron en la final 22 a 12 contra Inglaterra. Ahora, Los Pumas se verán las caras contra Australia el domingo, que vienen de dejar en el camino a Gran Bretaña.

La palabra de Los Pumas 7's tras otra victoria en Hong Kong

“Felicidad enorme. Partido duro, como suelen ser los cuartos; y más cuando te enfrentas a un equipo por segunda vez. Feliz de romper esta barrera, hace mucho que no pasábamos a las semifinales en este torneo”, comentó Matteo Graziano minutos después del triunfo. Más allá de la felicidad, el jugador dejó en claro que no se conforman con lo hecho y deberán estar con todas las luces para vencer a los británicos. “Nos gusta jugar con Australia, pero está lejos de ser el equipo que jugamos las últimas veces. Vienen sólidos”, expresó.

El fixture de Los Pumas 7's en el Seven de Hong Kong

Argentina 35 vs. Irlanda 7

Argentina 52 vs. Estados Unidos 7

Argentina 35 vs. Fiji 7

Argentina 22 vs. Irlanda 14 (cuartos de final)

El plantel de Los Pumas 7's