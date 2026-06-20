Los jóvenes talentos de Cabo Verde se muestran listos para darlo todo ante Uruguay

Jovane Cabral, de Cabo Verde, y sus compañeros celebran tras el partido contra España

El joven Sidny Lopes Cabral se alegra de que Cabo Verde no sea candidato, nuevamente, en ‌su segundo partido del ‌Mundial contra Uruguay el domingo, pero cree que muchos han subestimado la calidad de su equipo.

Cabral fue titular como lateral izquierdo cuando los "Tiburones Azules" sorprendieron el lunes al mundo del fútbol al mantener a cero a España en su debut en el Mundial.

El confiado jugador de 23 años, que recientemente ha ​sido traspasado por ⁠el Benfica al Trabzonspor, se apresuró a desmentir la idea ‌de que el resultado pudiera dar a Cabo ⁠Verde un atisbo de esperanza de ⁠pasar a la fase eliminatoria, diciendo que el equipo apunta alto.

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"No es esperanza, antes de venir aquí ya teníamos el objetivo ⁠de superar la fase de grupos. Así que este ​partido nos ha dado más fuerza, más ‌confianza en nosotros mismos", dijo ‌el viernes a periodistas en la concentración de Cabo Verde. "Conocemos ⁠nuestras cualidades y sabemos lo que hacemos".

Cuando se le preguntó si la gente había subestimado a Cabo Verde, Cabral no se anduvo con rodeos: "Sí, al 100%".

Cabral solo ha disputado unos ​pocos partidos ‌con el Benfica este año tras su fichaje por el equipo portugués en diciembre, pero dos de ellos fueron contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

El defensa nacido en Países Bajos volverá a ⁠enfrentarse al centrocampista Federico Valverde cuando Cabo Verde se mida a Uruguay en Miami, y a Cabral le parece perfectamente bien que, una vez más, se espere que pierdan.

"A mí, personalmente, me gusta no ser el equipo favorito porque así puedo destacar más. Así que todos estamos bien preparados para que la gente nos ‌subestime", afirmó.

El centrocampista Telmo Arcanjo, que acaba de cumplir 24 años, ha disputado este año un número considerablemente mayor de partidos en la máxima categoría portuguesa con su club, el Vitória, y se mostró algo menos optimista que Cabral a la hora de ‌valorar el impacto del empate con España.

"Fue un momento histórico porque era la primera vez que jugábamos en el Mundial, y nuestro ‌primer partido fue ⁠contra España, una selección que es una gran favorita. Esperamos seguir así", señaló.

"Va a ser un ​partido muy intenso, con muchos duelos. Será un buen partido para nosotros, una buena prueba, y espero que nos salga bien", apuntó.

Con información de Reuters