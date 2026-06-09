Los estadios al aire libre exponen los partidos del Mundial a los riesgos climáticos

El Science World de Vancouver transformado en el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026

9 jun (The Insurer) - ¿Podrían ​algunos partidos del Mundial decidirse por culpa del tiempo? Es posible que se esté subestimando su posible impacto en ciertos encuentros, según dijo a The Insurer Jim Huang, ‌especialista en transferencia de riesgos paramétricos.

"El ‌clima no supuso ningún problema en el Mundial de 2022", escribió Huang, fundador de la empresa de seguros paramétricos y derivados climáticos climateHedge, en una reciente entrada de blog, señalando las cubiertas de lona y el aire acondicionado exterior con los que contaban todos los estadios utilizados para el torneo en Doha, Qatar.

Este año, 65 de los 104 partidos del Mundial se disputarán en estadios al aire libre, señaló Huang, en la época más calurosa del año ​para Norteamérica y, en algunos ⁠casos, en las horas más calurosas del día. Algunas previsiones también apuntan a un ‌inminente fenómeno de El Niño, un patrón climático asociado a temperaturas más ⁠altas en el norte y el Medio Oeste de ⁠EEUU.

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Los partidos disputados durante las temperaturas más altas, que podrían superar los 35 grados centígrados, probablemente reducirían bastante las posibilidades de que equipos de países más fríos, poco acostumbrados a tales condiciones, derrotaran ⁠a equipos de países más cálidos, dijo Huang a The Insurer.

Un análisis de ​los partidos de la fase de grupos muestra varios encuentros que ‌se vuelven "especialmente interesantes" en escenarios de calor, ‌escribió Huang en la entrada del blog. Se trata de enfrentamientos en estadios al ⁠aire libre entre un equipo de clima frío y otro de clima cálido o cálido/húmedo, en los que el primero se considera más fuerte, pero sin una ventaja abrumadora, según los métodos tradicionales de predicción futbolística que no tienen en cuenta el clima.

Entre ellos se incluyen ​Suecia contra Túnez ‌el 14 de junio, Inglaterra contra Croacia el 17 de junio, Canadá contra Qatar el 18 de junio, Bélgica contra Irán el 21 de junio y Noruega contra Senegal el 22 de junio.

Esta semana, la empresa de Huang, climateHedge, lanzó contratos de mercado de predicción que permiten la negociación teórica de eventos meteorológicos relacionados ⁠con la Copa Mundial, según explicó Huang. Los contratos permiten a los participantes negociar resultados como la temperatura media registrada durante un partido específico en un estadio al aire libre.

Otros factores meteorológicos, además de las temperaturas, también podrían afectar a los partidos. La FIFA sigue las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que exige que los partidos se suspendan o se retrasen si se detectan rayos a una cierta distancia del estadio.

Algunos equipos también están ‌más acostumbrados que otros a jugar bajo una lluvia intensa, añadió Huang. "Arabia Saudita y lugares similares son muy secos. (...) Otros equipos que tienen una temporada de lluvias cada año, incluso México, están acostumbrados a jugar en el barro".

Huang señaló el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar del 24 de junio como un ejemplo de encuentro en el que el resultado podría verse influido ‌por la lluvia intensa.

El mal tiempo también podría afectar a la experiencia de los aficionados. La FIFA ha sido objeto de críticas por su decisión de prohibir a los espectadores llevar botellas de agua ‌reutilizables a los estadios ⁠ante la previsión de altas temperaturas. El organismo rector anunció el viernes que se permitiría a los aficionados de EEUU y Canadá llevar una botella ​de agua desechable precintada de fábrica.

Huang ha tomado medidas para mitigar su propia exposición al riesgo meteorológico mientras asiste al Mundial. "He comprado la entrada pensando en los problemas meteorológicos, así que voy a ver un partido en Vancouver, (en un estadio) con techo retráctil".

(Editado en español por Tomás Cobos)