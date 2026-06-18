Los capitanes de las selecciones en Mundial intercambiarán sus banderines en señal de protesta contra el odio

Los capitanes de las selecciones que participen en los partidos del Mundial del jueves intercambiarán banderines especiales para denunciar la discriminación, con motivo del Día Internacional para Combatir el Discurso de Odio, mientras que la FIFA reveló que ha bloqueado cientos de miles de publicaciones abusivas durante el torneo.
El intercambio previo al partido estará presente en los cuatro encuentros del día: República Checa contra Sudáfrica, México contra Corea del Sur, Suiza contra Bosnia y Herzegovina, y Canadá contra Qatar.
Los organizadores confirmaron que los banderines llevarán el lema "Jugamos juntos. Nos oponemos al odio", escrito en inglés por un lado y en los idiomas nativos de los equipos por el otro.
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Esta iniciativa surge en un momento en que el organismo rector del fútbol mundial lucha contra el creciente acoso en línea.
La FIFA informó que su servicio automatizado de protección en redes sociales, lanzado antes del Mundial de Qatar 2022, ha eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos hasta la fecha.
Desde el 11 de junio, el servicio ha eliminado 388.000 publicaciones dañinas en el torneo de 2026, superando ya las 287.000 eliminaciones registradas en todo el evento de 2022.
Los responsables añadieron que están previstas más campañas contra la discriminación y actividades en el estadio a lo largo de la jornada del jueves.
Con información de Reuters