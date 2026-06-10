Los Ángeles 2028 trabaja para evitar problemas con visados vistos para el Mundial: presidenta COI

Imagen de archivo de la fachada del Coliseo Memorial de Los Ángeles, California, EEUU.

Los organizadores de los Juegos de Los Ángeles están colaborando con las autoridades ‌para evitar las ‌complicaciones con los visados y las denegaciones de entrada que se produjeron antes del Mundial de fútbol coorganizado por Estados Unidos, dijo el miércoles la presidenta del Comité Olímpico Internacional.

"Estoy segura de que dentro de dos años ​seremos capaces ⁠de superar varios de los retos a ‌los que se enfrenta ahora mismo ⁠la Copa del Mundo. Pero ⁠creo que eso también requiere colaboración y aprendizaje", declaró Kirsty Coventry en una rueda de prensa ⁠en Lausana tras una reunión del ​comité ejecutivo del COI.

El director ‌deportivo del COI, Pierre Ducrey, ‌señaló que hay personas en el comité ⁠organizador trabajando de manera específica en el asunto. "Tienen una oficina en Washington y están forjando una sólida relación con las autoridades ​y con ‌los organismos pertinentes que deberán participar en este proceso", señaló.

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"Creo que también se trata en gran medida de explicar quién va a venir, el perfil de ⁠las personas, el papel que deben desempeñar, para que podamos dedicar mucho tiempo a informar a las agencias y asegurarnos de que todos estamos en sintonía respecto a lo que va a suceder en 2028", agregó.

Ya han surgido problemas con ‌las visas en la Copa del Mundo, que comienza el jueves y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección iraní tuvo que trasladar su base de entrenamiento de Arizona ‌a México y solo se le permitirá entrar en Estados Unidos un día antes de cada uno ‌de sus ⁠tres partidos, mientras que a un árbitro somalí se le denegó la ​entrada a ese país días antes de que dé comienzo el evento.

Con información de Reuters