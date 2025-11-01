Partidos del sabado 1 de noviembre: Liga argentina, Premier League y juega Messi en la MLS.

El sábado 1 de noviembre promete una jornada cargada de acción para los aficionados argentinos, con partidos decisivos en competiciones locales e internacionales. La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina avanza con cuatro encuentros, mientras que en el plano internacional se destacan compromisos clave en la Premier League inglesa, La Liga española, la Serie A italiana y los playoffs de la MLS.

En el fútbol argentino, la jornada contará con enfrentamientos como Aldosivi ante Independiente Rivadavia, Barracas Central frente a Argentinos Juniors, Vélez contra Talleres de Córdoba, e Independiente recibiendo a Atlético Tucumán. Estos partidos resultan fundamentales en la definición de los respectivos grupos del certamen, con varios equipos buscando afianzar posiciones de cara a los playoffs.

En Estados Unidos, el gran protagonista será Lionel Messi, quien tendrá la oportunidad de clasificar al Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. El equipo rosa, dirigido por Javier Mascherano, visitará Nashville tras su victoria 3-1 en el primer partido, con dos goles del capitán rosarino. Messi, recién galardonado con la Bota de Oro de la MLS tras marcar 29 goles en la temporada regular, busca redimirse tras la eliminación temprana del año pasado y llevar a su equipo hacia la final de la MLS Cup.

Por la Premier League, el derbi londinense entre Tottenham y Chelsea pondrá en escena a dos argentinos destacados: Cristian "Cuti" Romero en la defensa de los Spurs y Enzo Fernández en el mediocampo de los Blues, quien conformará dupla con Moisés Caicedo. Este encuentro cobra particular relevancia por el momento de ambos equipos en la tabla, con el Chelsea intentando mantener su lugar en zona de clasificación europea.

Más tarde, Liverpool recibirá al Aston Villa en Anfield en otro duelo con protagonismo argentino. Alexis Mac Allister será titular en el mediocampo de los Reds, líder de la Premier League, mientras que del otro lado estará Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos de los Villanos. Este choque representa una excelente oportunidad para ver en acción a dos campeones del mundo en equipos que atraviesan realidades distintas en el campeonato inglés.

Horarios de partidos del sábado 1 de noviembre

Liga Profesional Argentina

14:45 - Aldosivi vs Independiente Rivadavia

Primera Nacional

13:45 - Atlanta vs Deportivo Morón

Premier League

12:00 - Nottingham Forest vs Manchester United

La Liga

10:00 - Villarreal CF vs Rayo Vallecano

Serie A

11:00 - Udinese vs Atalanta

MLS

16:30 - New York City FC vs Charlotte FC

Ligue 1

13:00 - PSG vs Niza

Bundesliga