Partidos del sabado 1 de noviembre: Liga argentina, Premier League y juega Messi en la MLS.

El sábado 1 de noviembre promete una jornada cargada de acción para los aficionados argentinos, con partidos decisivos en competiciones locales e internacionales. La fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina avanza con cuatro encuentros, mientras que en el plano internacional se destacan compromisos clave en la Premier League inglesa, La Liga española, la Serie A italiana y los playoffs de la MLS.
En el fútbol argentino, la jornada contará con enfrentamientos como Aldosivi ante Independiente Rivadavia, Barracas Central frente a Argentinos Juniors, Vélez contra Talleres de Córdoba, e Independiente recibiendo a Atlético Tucumán. Estos partidos resultan fundamentales en la definición de los respectivos grupos del certamen, con varios equipos buscando afianzar posiciones de cara a los playoffs.
En Estados Unidos, el gran protagonista será Lionel Messi, quien tendrá la oportunidad de clasificar al Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. El equipo rosa, dirigido por Javier Mascherano, visitará Nashville tras su victoria 3-1 en el primer partido, con dos goles del capitán rosarino. Messi, recién galardonado con la Bota de Oro de la MLS tras marcar 29 goles en la temporada regular, busca redimirse tras la eliminación temprana del año pasado y llevar a su equipo hacia la final de la MLS Cup.
Por la Premier League, el derbi londinense entre Tottenham y Chelsea pondrá en escena a dos argentinos destacados: Cristian "Cuti" Romero en la defensa de los Spurs y Enzo Fernández en el mediocampo de los Blues, quien conformará dupla con Moisés Caicedo. Este encuentro cobra particular relevancia por el momento de ambos equipos en la tabla, con el Chelsea intentando mantener su lugar en zona de clasificación europea.
Más tarde, Liverpool recibirá al Aston Villa en Anfield en otro duelo con protagonismo argentino. Alexis Mac Allister será titular en el mediocampo de los Reds, líder de la Premier League, mientras que del otro lado estará Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos de los Villanos. Este choque representa una excelente oportunidad para ver en acción a dos campeones del mundo en equipos que atraviesan realidades distintas en el campeonato inglés.
Horarios de partidos del sábado 1 de noviembre
Liga Profesional Argentina
- 14:45 - Aldosivi vs Independiente Rivadavia
- 16:00 - Barracas Central vs Argentinos Juniors
- 17:00 - Vélez Sarsfield vs Talleres de Córdoba
- 20:00 - Independiente vs Atlético Tucumán
Primera Nacional
- 13:45 - Atlanta vs Deportivo Morón
Premier League
- 12:00 - Nottingham Forest vs Manchester United
- 12:00 - Fulham vs Wolves
- 12:00 - Crystal Palace vs Brentford
- 12:00 - Burnley vs Arsenal
- 12:00 - Brighton vs Leeds United
- 14:30 - Tottenham vs Chelsea
- 17:00 - Liverpool vs Aston Villa
La Liga
- 10:00 - Villarreal CF vs Rayo Vallecano
- 12:15 - Atlético de Madrid vs Sevilla FC
- 14:30 - Real Sociedad vs Athletic Club
- 17:00 - Real Madrid vs Valencia CF
Serie A
- 11:00 - Udinese vs Atalanta
- 14:00 - Napoli vs Como
- 16:45 - Cremonese vs Juventus
MLS
- 16:30 - New York City FC vs Charlotte FC
- 18:30 - Chicago Fire vs Philadelphia Union
- 20:30 - Nashville SC vs Inter Miami
- 22:30 - FC Dallas vs Vancouver Whitecaps
- 22:30 - Portland Timbers vs San Diego FC
Ligue 1
- 13:00 - PSG vs Niza
- 15:00 - Monaco vs Paris FC
- 17:05 - Auxerre vs Olympique Marsella
Bundesliga
- 11:30 - Heidenheim vs Eintracht Frankfurt
- 11:30 - St. Pauli vs Borussia Mönchengladbach
- 11:30 - Union Berlin vs Friburgo
- 11:30 - RB Leipzig vs Stuttgart
- 11:30 - Mainz 05 vs Werder Bremen
- 14:30 - Bayern Munich vs Bayer Leverkusen