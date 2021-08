Messi reveló por qué eligió PSG y rechazó otras ofertas: "Eso influyó mucho"

Durante su presentación oficial, Lionel Messi señaló el motivo por el cual decidió fichar en PSG y no en otros clubes que también intentaron tentarlo.

Lionel Messi ya es jugador de PSG. A tan sólo unas horas de haberse marchado de Barcelona por no haber llegado a un acuerdo con el presidente Joan Laporta, el crack fue presentado hoy en una conferencia de prensa en París, donde millones de personas del mundo siguieron atentamente sus primeras palabras como nuevo futbolista de Les Parisiens. Curiosamente, el hombre de la Selección Argentina reveló por qué eligió jugar en el elenco francés y no en otros equipos que también intentaron ficharlo.

Acompañado por el presidente y director deportivo de París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, Messi dejó en claro que hubo un punto sumamente importante para decidirse por el equipo francés y no otros clubes como Manchester United, Manchester City o Inter de Milán.

De acuerdo a lo que explicó el mejor jugador del mundo, en la decisión de fichar por el PSG fue determinante la cantidad de amigos y compatriotas que forman parte del plantel: "El vestuario y el cuerpo técnico influyó mucho. A Pochettino lo conozco hace mucho tiempo y que sea argentino facilita las cosas también, la cercanía... obviamente que hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el PSG hizo que influyera en mi decisión de elegir este club".

Lionel Messi posa con la número 30, camiseta que usará en PSG.

Claro, además de que el entrenador es un compatriota como Pochettino, en el plantel de PSG también abundan grandes amigos del crack como Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes. Por lo tanto, para el rosarino fue fundamental tratar de llegar a un club en el que se sienta bien recibido en el vestuario.

Cómo convenció Messi a Antonela Roccuzzo y a sus hijos de mudarse de ciudad para fichar en PSG

Lionel Messi también dialogó en un breve mano a mano que le concedió a Christian Martin en ESPN y dio a conocer cómo fue aquella charla que tuvo con su esposa Antonela Roccuzzo para mudarse a Francia junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro: "Fue un poco de todo, el golpe fue duro para toda la familia. En principio, Antonela me acompaña a donde sea". Incluso, explicó cómo estaba su pareja al recibir la dura noticia de su no continuidad en Barcelona: "Ella estaba mal, pero me bancó y me apoyó para lo que fuese".

En tanto, sobre sus hijos comentó lo que hizo para convencerlos de mudarse a París: "Les hablé un poco de la ciudad, de Disney". Y agregó: "Es un vestuario que conozco, tengo amigos, sé que es un grupo muy sano, muy unido y el cuerpo técnico es argentino. Se dieron muchas cosas y creo que voy a estar mejor acá que en ningún lado. Es una plantilla para conseguir cosas importantes, para conseguir una Champions League. Estuvieron muy cerquita hace poco de ganarla además".